Oleksandr Gvozdyk asegura que Bivol no podrá vencer a Beterbiev: “La gente lo ve como invencible por vencer al Canelo”

El antiguo campeón mundial de los pesos semipesados, Oleksandr Gvozdyk, consideró que Dmitry Bivol está sobrevalorado en el mundo del pugilismo por haber derrotado a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un histórico combate y a pesar de ese resultado no tiene las cualidades físicas y de potencia para poder derrotar al también ruso Artur Beterbiev en el combate que protagonizarán el venidero 1 de junio.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Boxing Scene, donde Gvozdyk afirmó que apuesta con total confianza al triunfo de Beterbiev en este duelo debido a todas las habilidades y ventajas que posee al momento de subir al cuadrilátero; asimismo reconoció que a pesar de que Dmitry Bivol posee un gran trabajo con los pies su contrincante sabe muy bien cómo cortar el ring para afectar el desempeño de cada uno de los peleadores a los que se enfrenta.

“Yo apostaría por Beterbiev. Es una buena pelea. Yo no he hecho sparring con Bivol ni he peleado con él, así que no sé cómo podría lidiar él con la pegada de Beterbiev. Obviamente, Bivol tiene un gran trabajo de pies, pero Beterbiev sabe muy bien cómo cortar el ring. Creo que Beterbiev va a lograr mantener a Bivol cerca de las cuerdas. Si ven la pelea de Bivol y Canelo, Canelo nunca tuvo problemas para acorralarlo en las cuerdas”, expresó.

“El problema para Bivol es que la pegada de Beterbiev está en otro nivel. Con todo respeto para las habilidades boxísticas de Canelo, no es tan fuerte como Beterbiev. Así es donde creo que Bivol estará en problemas a menos que pueda usar su trabajo de pies para sacarlo de ritmo. Creo que Beterbiev será demasiado para Bivol. Es una pelea 50-50, pero si tuviera que apostar dinero, se lo pondría a Beterbiev”, agregó el excampeón mundial en sus declaraciones.

Con respecto al enfrentamiento que protagonizó Bivol contra el Canelo, la estrella ucraniana consideró que este resultado generó que los aficionados al boxeo mundial sobrevalorada al ruso y ese triunfo no quiere decir que sea excelente; sostuvo que a pesar de ser un gran peleador no es invencible.

“Bivol es un gran peleador, pero en mi opinión personal, está sobrevalorado. Es bueno, pero creo que la gente lo ve como invencible, y no creo que sea así. Tampoco creo que Beterbiev lo piense así, y va a ser una pelea muy dura para Bivol”, resaltó Gvozdyk.

“Los últimos dos o tres años de la carrera amateur de Beterbiev fueron peleando contra pesos cruceros. Naturalmente es mucho más grande que Bivol, y he escuchado que Bivol no es realmente tan pesado. Eso va a jugar su papel porque Beterbiev estará más grande, más fuerte y más pesado”, concluyó el peleador.

