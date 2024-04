Dinamita Márquez propuso un segundo pesaje para lograr el combate entre Canelo Álvarez y David Benavídez

El histórico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez decidió hablar nuevamente sobre el combate que podría ocurrir entre el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y su compatriota David Benavídez en uno de los enfrentamientos más ansiados por la afición del pugilismo mundial; en sus palabras aseguró que es importante que todos los organismos que rigen este deporte su sumen a la regla de aplicar un segundo pesaje que ya es utilizado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) cuando se trata de combates de unificación y que actualmente no es valorado actualmente.

Estas declaraciones las realizó el antiguo pugilista profesional durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde Dinamita Márques se pronunció sobre los constantes rechazos por parte del Canelo Álvarez para enfrentarse contra el ‘Monstruo Mexicano’ a pesar de haber sido designado como su rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); asimismo destacó que si los diferentes organismos se ponen de acuerdo sobre este tema los dos peleadores mexicanos podrían enfrentarse sin mucha ventaja en su peso el día del combate.

“A final de cuentas Canelo también es campeón de la FIB, que puede estipular esa regla que ninguno de los dos puede subir más de 10 libras hasta el siguiente día. Pero nada más el del FIB, vamos a ver qué otro organismo puede añadirse o sumarse a la regla”, expresó.

El reglamento de la Federación Internacional de Boxeo detalla que en los combates correspondientes a los títulos mundiales cada uno de los protagonistas del enfrentamiento debe cumplir con un pesaje mandatorio en horas de la mañana; en caso de pesar un total de más de 10 libras por encima del límite de su división cualquiera de los boxeadores podría ser duramente sancionado.

“Yo creo que sería parejo para los dos, 168 libras y al siguiente día más de 10 libras no se puede subir y la pelea sería más pareja para ambos. Yo creo que tiene que llegar a un acuerdo si la pelea se tiene que dar”, concluyó Dinamita Márquez al recordar que hace unas semanas el propio David Benavídez le había ofrecido una ventaja de 25 libras para poder enfrentarse contra el Canelo; aunque Márques sostuvo que lo mejor sería aplicar la iniciativa de la FIB.

Recordemos que Dinamita Márquez también habló en esta entrevista sobre que el Canelo Álvarez no puede hacer lo que él quiera dentro del boxeo a pesar de haber recibido la aprobación de los organismos regentes del boxeo mundial por la gran cantidad de dinero que reciben de cada uno de sus combates.

“Creo que pagar derecho de piso no sea a lo que se refiera. Pero yo siempre he dicho que hay un reglamento y reglamentos en los organismos que se tienen que llevar a cabo, entonces no puede hacer lo que quiera. Si hay un retador oficial el reglamento (de cada organismo) lo tiene que llamar a pelear con su retador oficial, si no es así, cinturón vacante. Cualquier organismo tiene su reglamento, entonces el peleador, en este caso el campeón que es Canelo, tiene que acatar el reglamento de cada uno de los organismos”, enfatizó el expeleador.

