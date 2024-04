¡Orgullo y gratitud! El Diario rindió homenaje a 31 mujeres destacadas de la comunidad hispana de Nueva York

Treinta y un mujeres con testimonios de crecimiento personal, profesional y comercial. Historias de migración, caídas y superación. Además de poderosos ejemplos para la comunidad, se hicieron presentes este viernes en la edición número 27 de “Mujeres Destacadas 2024’, un ya emblemático acto de premiación en donde El Diario, honra los aportes de las mujeres hispanas en el área triestatal de Nueva York.

“En un momento en que resulta crucial, resaltar las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos, nuestra empresa editorial se enorgullece de continuar con la tradición de compartir historias de éxito y progreso de mujeres que marcan la diferencia”, destacó Carmen Villavicencio, Directora Ejecutiva de El Diario.

Con 110 años circulando ininterrumpidamente en Nueva York, el periódico en español más antiguo en Estados Unidos, ha sido testigo del progreso, las victorias y de los grandes desafíos que ha escalado la población femenina inmigrante, para abrirse espacios en todos los ámbitos.

Por ello, como parte de su tradición de más de un cuarto de siglo, con este reconocimiento se pusieron los reflectores nuevamente sobre mujeres que tienen algo en común: ser parte de la solución de los problemas, que enfrentan nuestras comunidades.

“Es nuestro deseo, que las nuevas generaciones sepan valorar la trayectoria, de quienes han allanado el camino, y han abierto puertas de oportunidades en una sociedad, en donde el techo de cristal no se ha roto por completo”, refirió Villavicencio, en la apertura del acto de premiación, celebrado en el exclusivo Harvard Club de Manhattan.

La Directora Ejecutiva de El Diario, Carmen Villavicencio: “Es nuestro deseo que las nuevas generaciones sepan valorar la trayectoria de quienes han allanado su camino”. (Foto: Jefferson Siegel)

“Ya es parte de la comunidad”

Cada reconocimiento otorgado, consiste en una primera página de El Diario con la estampa de cada homenajeada como protagonista, un tributo que tiene un gran poder simbólico para varias generaciones que crecieron teniendo muy cerca este medio impreso, no solo para informarse, sino como una bitácora para adaptarse a su nueva vida en la Gran Manzana.

Por ejemplo, Llinét M. Rosado, Jueza Asociada del Departamento de Apelaciones del Estado de Nueva York, al recibir este reconocimiento, recordó cuando siendo una niña, muchas veces sus padres mandaban a buscar ejemplares de El Diario para conocer en “profundidad y en español”, acontecimientos que sacudían al mundo, al país y a la ciudad.

“Recuerdo momentos clave e históricos. Asesinaron a JFK, a Martin Luther King o murió la Princesa Diana. Mi mamá decía, busquen siete ejemplares. Quiero decir que hoy me siento doblemente orgullosa, porque El Diario es más que un periódico para nosotros, es simplemente ya parte de nuestra comunidad”, comentó la jurista.

En este cuadro de honor, se destacaron creadoras, altas funcionarias estatales, profesionales, empresarias, científicas, comunicadoras y emprendedoras que dieron fe cómo “desde la nada”, sus madres, sus abuelas y ellas mismas, pudieron subir escalones y superar la brecha cultural y económica, que significa empezar desde cero, en ciudades tan complicadas y multiculturales.

La presentadora de Univision, Damaris Díaz, fue la maestra de ceremonia de este homenaje a la fuerza de la mujer hispana en Nueva York. (Foto: Jefferson Siegel)

Como relató la empresaria gastronómica dominicana, Susana Osorio, a pesar de tener casi todo en contra, logró establecer una red de restaurantes, que hoy ofrece empleo a más de 300 personas en la ciudad de Nueva York.

“Soy una mujer de campo, orgullosamente de Salcedo. Y a diferencia de muchas, con las que tengo el honor de compartir este espacio, no tengo estudios universitarios, pero las dificultades me empujaron a crecer. Salí embarazada a los 15 años. Vivíamos mis padres y mis seis hermanos en un estudio. No me quedó otra alternativa que empezar a trabajar muy temprano. Y aquí estamos”, contó la propietaria de Mamajuana y Mamasushi Group, al recibir el reconocimiento.

La Jueza Llinét Rosado estuvo en el podio de las premiadas: ” El Diario más que un periódico, es parte de nuestra comunidad”. Foto: Jefferson Siegel

La educación como palanca

Para la mayoría de las reconocidas, el impulso de sus familias para que encontraran en la educación, un camino casi seguro para la prosperidad, fue casi que un “mantra” que se repitió en todos los discursos.

Tal fue el caso de la ecuatoriana, Mariana López, directora ejecutiva de Salud Mental de Lifeskill Counseling Services, quien compartió, que cuando llegó a Estados Unidos, lo primero que hizo fue empezar a estudiar cosmetología. Luego de muchos esfuerzos terminó la licenciatura en psicología en la Universidad de Nueva York, hasta que abrió su propia clínica de salud mental y un centro comunitario, que ofrece talleres para ayudar a las familias a que críen a sus hijos con amor.

Mariana recordó que con apenas unos días en Nueva York, a los 17 años, ya con dos hijos, su madre le dijo que buscara trabajo, pero con una orientación precisa: “busca El Diario, para que veas las ofertas de empleo”.

“Desde cualquier posición siempre insisto a nuestras comunidades que solo con más educación y más amor a nuestros hijos, tendremos una mejor sociedad y prevenir la violencia y los abusos”, acotó la experta en salud mental.

La editora emeritus de El Diario, Rossana Rosado llamó en el discurso central a las mujeres presentes a reconocer con “orgullo y gratitud” que son parte esencial de este país. Foto: Jefferson Siegel

“Con orgullo y gratitud”

Además, la 27 edición de la ceremonia de premiación de “Mujeres Destacadas” contó con el discurso central de la Editora Emeritus de El Diario, Rossana Rosado, quien puso en primer plano con un poderoso mensaje cómo estos reconocimientos, sin duda, dejarán un legado y serán parte de la historia de la vida de miles de hispanas, que han sido defensoras activas de sus comunidades.

“Todas las mujeres que están en este salón tienen detrás una historia de sacrificio y de esfuerzo, particularmente quienes vienen de familias migrantes. Recordemos algo siempre. Nosotros somos América. Debemos siempre recordar con orgullo y gratitud que somos parte fundamental y esencial de este país”, agregó.

Asimismo, la maestra de ceremonia, Damaris Díaz, presentadora de Noticias 41 se mostró emocionada en participar en esta iniciativa, que la hizo formar parte de una celebración que pone en alto el talento y la fuerza hispana: “me enorgullece estás al frente de tantos ejemplos de honestidad y progreso”

Por su parte, la directora de Ventas y Mercadeo de El Diario, Ingrid Jimenez valoró el acompañamiento de empresas como Goya y Univision en hacer posible esta premiación.

La directora de Ventas y Mercadeo de El Diario, Ingrid Jiménez, reconoció el compromiso de Goya y Univision con la fortaleza de estos reconocimientos en su edición número 27. Foto: Jefferson Siegel

Mujeres destacadas 2024:

Dra Anita Vazquez Batisti, Decana Adjunta y Directora del centro para la Alianza Educativa Escuela de Educación Superior de la Universidad de Fordham

Angélica Alam, Gerente Senior de Productos – Jefe de Banca de Corresponsales Wells Fargo Bank.

Annya Ramírez-Jiménez, Arquitecta Asociada Marvel Designs

Bacilia Angel, Fundadora y Presidenta de Fondo IncludUs

Belinda Ramos, Directora Ejecutiva Conexiones Comunitarias para Jóvenes

Cristina Contreras, Directora Ejecutiva de NYC Health + Hospitals/Metropolitan y Presidenta de la Parada Nacional Dominicana.

Danays Vichot, Directora General de Operaciones, Mercadeo y Promociones TelevisaUnivision, Local NY

Denise Miranda, Comisión Interina División de Derechos Humanos Gobernación del Estado de Nueva York

Elaine Del Valle, Directora de Cine – Escritora, Del Valle Productions

Janet Peguero, vicepresidenta del condado del Bronx, Oficina del Presidente del condado del Bronx.

Josephine Martínez, Directora sénior de Diversidad, Equidad y Gestión Inclusión, Liga Nacional de Fútbol

Katharine Pichardo-Erskine, directora ejecutiva, Latino Victory

Honorable Llinét M. Rosado, Jueza Asociada, División de Apelaciones del Estado de Nueva York, 1er Departamento.

Luisa Collins, vicepresidenta, Directora Vicepresidenta de Noticias y Contenido, Televisa Univision, local NY.

Maria D’Costa, vicepresidenta y directora Director de desarrollo, The New York Community Trust

María Fernández, Subsecretaria de Educación, Gobernación del Estado de Nueva York, Kathy Hochul

Mariana López, Directora Ejecutiva y Consultora de Salud Mental Lifeskill Counseling Services.

Natalia Vasquez-Canizares, MD Médico Asistente, Reumatología Pediátrica, Hospital Infantil de Montefiore

Dra. Norma Fernández, Superintendente, Escuelas Públicas de Jersey City.

Riquelmy Lamour, Directora de Salud Conductual y Trabajo Social en Somos Community Care

Rossmery Dais, MPA, Directora Ejecutiva | 1199SEIU Child Care Funds.

Sabrina Lippman, vicepresidenta sénior de gestión de carteras de Negocios de Economic Development Corporation de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC).

Seny Taveras J.D., Directora Ejecutiva, Asociación Nacional de Supermercados.

Susana Osorio, Empresaria, Grupo Mamajuana /Grupo Mamasushi

Sugeny Perez-Sadler, Directora Sénior de Política Office of Student Pathway New York City Schools.

Tanya Ramos – Puig, directora ejecutiva de Monique Burr Foundation for Children.

Tatiana Jaimes, Ingeniera Mecatrónica, The National Aeronautics and Space Administrations Jet Propulsion Laboratory. (NASA JPL)

Tennille Ortiz, directora ejecutiva y fundadora, The Cupcake Carriage

Verónica Rosario, Productora del segmento, PIX 11 Morning News

Ximena Diego, CEO y Fundadora, ¡Chau, Luna!