¿Realidad o ficción? Revelan si hay guiones en el reality show ‘La Casa de los Famosos’

El actor Arturo Carmona habló esta semana con varios reporteros sobre su experiencia en ‘La Casa de los Famosos 4’, el exitoso reality show de la cadena de televisión Telemundo, del que formó parte en su tercera temporada.

Una de las dudas que le plantearon los periodistas fue acerca de si son actuadas varias de las cosas que se viven en el reality show. Ante esto, el artista respondió: “Hay tres historias distintas que se manejan. Como lo dije en una ocasión, por contrato tú te sometes y estás de acuerdo a las ediciones que haga el programa conforme a lo que le convenga, con eso te digo todo”.

Luego, explicó: “Realmente lo que sucede dentro, a veces, en muchas ocasiones, en su mayoría, es muy distinto a lo que ven afuera. Entonces una cosa pasa dentro, otra cosa pasa en lo que nos comparten afuera, en redes sociales, programas de televisión de espectáculos y otra cosa es el 24/7 que lo censuran para no truncar lo que están haciendo en edición”.

Para resumir si hay o no algún libreto, Arturo Carmona comentó: “Es un show, hay cosas que actuar es complicado porque 24/7 es difícil actuar, pero como te hacen ver sí es muy manipulado, en el baño y en el recuadro de estar en la cocina a la vez, cosas que al final la gente no ve, pero al final tú piensas, ‘¿en qué momento hice esto? ¿dije esto? Es que esta escena no terminó así, terminó de otra manera’”.

Además, aseguró que la producción cuenta lo que quiere y no pueden hacer mucho porque hay una firma de contrato de por medio.

El exparticipante comentó que él no vio las temporadas anteriores y no quiso investigar a otros habitantes, pero que hay quienes sí lo hacen para ir con una estrategia.

En este sentido, aseguró que esto les resulta útil para llamar la atención y como ejemplo mencionó a La Bebeshita, quien dijo que salió con él.

Sin embargo, Arturo Carmona explicó que no la conoce. “No la quiero conocer y no entiendo a veces el afán de la gente de querer vincularme, porque esto ya tiene dos años”.

