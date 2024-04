La Casa de los Famosos 4: La Divaza revela si Lupillo Rivera pagó su multa por abandonar el reality

‘La Divaza‘ contestó a varias preguntas lanzadas por el público que lo apoyó en La Casa de los Famosos 4. Estas fueron compartidas a través de su canal de YouTube. En el video, que ya cuenta con más de 335 mil visitas, al minuto 20:41 habla de la supuesta multa económica que todos los habitantes que deciden abandonar la casa deben pagar, como parte del supuesto contrato firmado con la cadena, lo cual aplica como sanción por salirse del reality sin haber sido eliminado por votación popular.

“¿Qué de cierto hay en que Lupillo pagó la multa de ‘La Divaza’?”, fue la pregunta de un fan a la que La Divaza respondió: “Entiendo que Lupillo ayudó mucho a Gregorio -Pernía- cuando eso pasó. De alguna manera yo también me sentía protegida por Lupillo”.

Hasta ahí dejó su respuesta, es decir que la venezolana no aceptó ni tampoco negó que esto haya sido así. Llama la atención que su respuesta sea nula, porque no parece una afirmación o una negativa tan difícil o complicada de dar, pero de momento esto es lo único que dijo. Algunos entienden que por esta razón es posible que sí, que “El Potro del Corrido” sí le ayudó económicamente con esta sanción, ya que si hubiese sido lo contrario, un no tajante es mucho más fácil que dar.

¿Cuál es la postura de La Divaza ante todo lo que pasa con Lupillo Rivera dentro de La Casa de los Famosos 4? La venezolana habló al respecto y parece que prefiere mantenerse imparcial, para respetar también lo que él vivió dentro del show junto al cantante, no quiere que lo que haya pasado con otros afecte su forma de pensar y ver la realidad fuera del reality.

Aquí la respuesta de La Divaza: “Algo que se está entendiendo mal en las redes sociales, es que yo como que sí estoy hablando mal de Lupillo… ¡No quiero que esto que está pasando con Lupillo afecte lo que yo viví con él! Yo no voy hablar mal de una persona con la que yo realmente, en primer lugar, no…”

“No es que yo era Clovis con él o Ariadna o Maripily… simplemente era La Divaza con él y pues era normal. Chévere. ¡Compañerismo! No fue mi “amigue”, quizá en el show esté haciendo cosas malas o cosas buenas. ¡No sé!, y cada quien tendrá su propia opinión”.

Aquí el primer video de La Divaza en YouTube, tras su salida de La Casa de los Famosos 4, en donde además da un poco más de contexto sobre las razones por las cuales salió del reality y también cuenta cómo es que tomó la decisión de entrar en medio de los problemas de salud de Queen Mamaza.

En este video también le pide disculpas a su mamá, por todos los altercados que vivieron en los años pasados, desde que él se convirtió en una figura pública, asegurando que ella ahora entiende muchas cosas.

