Casemiro revela que Ancelotti le pidió llorando que no se fuera del Real Madrid

El futbolista brasileño Carlos Henrique Casemiro se convirtió en una de las figuras más importantes del Real Madrid hasta su salida de la institución en la temporada 2022 para poner rumbo al Manchester United para iniciar así una nueva etapa de su carrera profesional.

Durante una reciente entrevista ofrecida para “El Chiringuito”, el centrocampista reveló que en algún momento de las negociaciones llegó a dudar sobre su firma con el equipo de la Premier League debido a que el entrenador Carlo Ancelotti le pidió llorando que se quedara dentro del equipo para no perder sus habilidades en el campo de juego.

“Solo una vez tuve dudas de venir al United. Solo faltaba firmar. Y voy a hablar con Ancelotti y cuando entro a su despacho está llorando. Me dijo que me quería mucho y que no me fuera, pero ya había dado mi palabra al United”, expresó el jugador al destacar lo difícil que fue para él abandonar a la casa blanca.

En las declaraciones Casemiro, que jugó dentro del Real Madrid por nueve años, sostuvo que deseaba tener una nueva experiencia en su carrera y por tal motivo tomó la decisión de buscar un nuevo equipo para poder conseguir diversos logros personales.

“Yo quería cosas nuevas, un reto nuevo. Ya había ganado todo. No fue fácil porque la gente no me dejó salir tan fácil. Pero lo tenía claro. El United se ha portado muy bien conmigo desde el primer día”. ¿La decisión? Fue después de ganar la Champions. Tenía una edad muy buena y energía para seguir aprendiendo”, resaltó.

“Sufrí como madridista. Claro que el Madrid pasó pero sufrí por el Madrid. Ya lo sabía, el City tiene jugadores muy buenos y un entrenador increíble, que sabe a lo que juega. El Madrid defendió, defendió y defendió. Me alegro mucho por mis excompañeros”, enfatizó el brasileño.

A lo largo de su carrera Casemiro consiguió un total de cinco Champions League, tres ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

