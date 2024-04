Comienza la batalla por el anillo: Así quedaron los enfrentamientos de los Playoffs de la NBA

Con las victorias del Miami Heat sobre los Chicago Bulls y de los New Orleans Pelicans sobre los Sacramento Kings, los 16 mejores equipos de la NBA están listos para iniciar su lucha por el trofeo más codiciado del baloncesto: el anillo de campeón.

Los Boston Celtics, con un récord de 64-18 y el mejor balance de la liga, parten como grandes favoritos para conquistar el Este. Además, llegan con sed de revancha tras haber perdido las dos últimas Finales de Conferencia ante el Miami Heat, su rival en primera ronda (8º con 46-36).

Las otras eliminatorias del Este serán: New York Knicks (50-32) vs. Philadelphia 76ers (47-35), Milwaukee Bucks (49-33) vs. Indiana Pacers (47-35) y Cleveland Cavaliers (48-34) vs. Orlando Magic (47-35).

Conferencia Oeste: una batalla salvaje y sin favoritos claros

Fiel a su naturaleza, la Conferencia Oeste ha sido la más competitiva de la temporada. Oklahoma City Thunder (57-25), primer clasificado, se enfrentará a los New Orleans Pelicans (49-33), octavos clasificados.

Completan el cuadro del Oeste: Denver Nuggets (57-25) vs. Los Angeles Lakers (47-35), Minnesota Timberwolves (56-26) vs. Phoenix Suns (49-33) y Los Angeles Clippers (51-31) vs. Dallas Mavericks (50-32).

¿Quién se coronará campeón?

La temporada 2023-24 de la NBA ha sido una de las más emocionantes de los últimos años, y los playoffs prometen ser aún más espectaculares. Con equipos tan equilibrados y talentosos en ambas conferencias, es difícil predecir un ganador.

Los Celtics son los favoritos en el Este, pero no hay que descartar a equipos como los Bucks, los Knicks o los 76ers. En el Oeste, la competencia es aún más feroz, con Thunder, Nuggets, Clippers y Mavericks como candidatos serios al título.

