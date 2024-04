Ex compañero de Xavi lamenta el cambio que ha tenido como técnico: “Alguien ha cambiado al tipo que yo conocía”

En medio de todas críticas que ha recibido Xavi Hernández por sus constantes críticas a los árbitros y su actitudes en el campo que le ha valido algunas expulsiones, el que fuera su excompañero de selección exdirigido en el fútbol de Qatar, Santi Cazorla, ha expresado su opinión al respecto.

En una entrevista concedida al diario británico ‘The Guardian’, el actual jugador del Real Oviedo de la segunda división de España, habló de las dos facetas del excentrocampista y reconoció que este es una persona completamente diferente a la que conocía.

“Alguien ha cambiado al tipo que yo conocía por otro. Xavi me sorprendió. Como jugador nunca levantó la voz y ahora… “, expresó el exjugador del Málaga, Arsenal, entre otros.

En ese sentido, recordó la primera vez que vio a Hernández molesto por un mal resultado como técnico. “El primer día íbamos perdiendo. Le vi tirar botas, insultar, gritar. Le pregunté más tarde: ‘Xavi, ¿qué te ha pasado?’. Me dijo: ‘He cambiado por completo. Si no lo haces, el vestuario no te respeta“, explicó.

Cazorla también se mostró considerado con su excompañero de selección y afirmó que se le ha cuestionado demás durante su tiempo en el banquillo del FC Barcelona, sobre todo teniendo en cuenta que el club vive desde hace años uno de los momentos más difíciles de su historia.

“Es triste que sufra en su propia casa, está infravalorado. Llegó en uno de los momentos más duros de su historia, ganó la Liga y la Supercopa, pero nunca es suficiente“, dijo.

Por último, comparó su regreso a Oviedo con el del catalán a Barcelona: “El caso de Xavi es como el mío. Me pidió perdón por dejarme solo en Qatar, y después no fue lo mismo, pero me dijo: ‘Santi, es mi sueño, muy personal“, sentenció.

