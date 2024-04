Mujeres Destacadas 2024: Cristina Contreras

Cristina Contreras no tiene palabras para explicar lo humilde que era su familia en República Dominicana. Su familia vivía en una casa que apenas se sostenía en pie. Y la comida era tan escasa que nunca sabían si al siguiente día tendrían un plato en la mesa.

La situación era tan precaria que la madre de Cristina tuvo que emigrar a Estados Unidos. Luego trajo a Cristina. La chica tenía 15 años, y lo único que traía consigo era la convicción de que solo la educación la podría sacar de la pobreza.

“Cuando llegué a este país, siempre me dijeron que la educación era imprescindible para salir adelante”, dijo.

Una psicóloga del bachillerato fue quien la inspiró cuando vio la pasión con la que ayudaba a chicos con problemas. Solo que Cristina decidió estudiar trabajo social, y ahí comenzó su trayectoria en el campo de la salud.

Luego de trabajar en varios hospitales como trabajadora social, se dio cuenta de que como administradora podía servir a más personas, y por eso luego de su licenciatura estudió dos maestrías y trece cursos de capacitación en liderazgo.

Todo esto lo logró a pesar de haberse convertido en madre siendo adolescente, y encima, escuchar de personas a su alrededor decir que con un hijo a cuestas le iba a ser imposible seguir sus estudios.

“Pero a pesar de todo siempre me enfoqué en estudiar”, dijo. “No fui una estudiante excelente, pero me he fajado siempre”.

El fruto de tanto esfuerzo tuvo su recompensa. Ahora Cristina es directora general del NYC Health + Hospitals/Metropolitan. Es la primera mujer dominicana en ocupar un puesto de este nivel. Entre sus funciones están crear estrategias de crecimiento para el hospital y que funcione conforme a los lineamientos de los otros hospitales de la corporación.

También es responsable de las finanzas, de incrementar los servicios al cliente y de hacer del hospital una institución competitiva.

La además Presidenta del National Dominican Day Parade y madre de cuatro hijos, aspira a ser directora ejecutiva de toda una corporación dedicada a la salud.

“Yo quiero un puesto en el que pueda ayudar a más personas”, dijo.