Mujeres Destacadas 2024: Seny Taveras

Para Seny Taveras el éxito no llega de un momento a otro. Es un viaje que inicia con muchos pasos y para el que se debe estar preparado académicamente y con el résumé listo y actualizado.

Ella comenzó en el área de criminología y política pública y fue investigadora, pero después de una pausa de cinco años, dijo haber entendido que “para poder hacer cambios en la sociedad y en las leyes tenía que volver a la universidad”.

Seny se graduó en la Universidad de Hofstra con un doctorado en leyes, y su trayectoria ha sido bastante fructífera. Fue jefa de personal del concejal de Nueva York, Ydanis Rodríguez, directora ejecutiva de la City University of New York en The Heights y presidenta y decana del departamento de estudios

legales del ASA College.

Actualmente, Seny es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Supermercados.

“Esta posición requería de alguien que tuviera la carrera de leyes”, dijo. “Es una oportunidad para la que tienes que estar preparada”.

Aunque ahora se trataba de desempeñarse en el sector privado, puesto que la asociación es una organización comercial, era importante que el nuevo director o directora entendiera cómo funcionan las instituciones sin fines de lucro, un requisito que, dijo Seny, ella cumplía debido todos sus años en el servicio público.

La asociación incluye más de 300 miembros y aglomera a unos 700 supermercados. La mayoría de los miembros son hispanos y sus negocios están localizados principalmente en vecindarios de minorías.

Entre las funciones de Seny está administrar y dirigir al personal de la organización, supervisar las operaciones de recaudación de fondos, desarrollar eventos, estar en contacto con los miembros y sus supermercados y hacer crecer a la organización y su membresía.

Seny, hija de inmigrantes dominicanos que creció en Washington Heights, tiene como meta regresar a la Universidad de Harvard, donde dejó inconcluso un curso de desarrollo profesional sobre administración positiva.

Además, sueña con algún día ser embajadora de las Naciones Unidas y representar a Estados Unidos en el país de sus padres, República Dominicana.