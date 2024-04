Mujeres Destacadas 2024: Yesenia Machuca

Uno de los retos más grandes que ha enfrentado Yesenia Machuca a lo largo de su vida profesional ha sido demostrar que el mercado hispano tiene un gran poder adquisitivo.

Lo vivió cuando fue directora editorial de belleza de la revista Latina, y una de sus funciones era desarrollar relaciones sólidas con los anunciantes.

“Como latina, a menudo siento que somos invisibles”, dijo. “La forma en que he superado estos desafíos es a través de la educación con datos explícitos que demuestren que vale la pena invertir en esta comunidad”.

Ahora, como Especialista Sénior en Publicidad de los lujosos autos ingleses Jaguar y Land Rover, Yesenia no se ha dormido en sus laureles, y con todo el conocimiento aprendido luego de haber trabajado en lugares como la revista Seventeen, la compañía Avon, y de haber sido consultora de marca para empresas como Procter and Gamble, Gillette y Clinique, busca que la historia no se repita.

Por ejemplo, el año pasado promovió que Jaguar Land Rover celebrara el Mes de la Herencia Hispana con la realización durante un día de distintos paneles acerca la importancia del mercado hispano en Estados Unidos.

Este éxito como publicista ha sido el fruto de muchos años de esfuerzo y dedicación, además de la habilidad de sortear adversidades.

“Tenemos que derribar barreras constantemente, pero creo que aportamos una gran ética de trabajo, innovación y creatividad”, dijo, “Y para mí, ser fiel a mí misma me ha permitido llegar a donde estoy y tener el éxito que tengo”.

Yesenia, periodista de profesión, graduada de la Universidad de Fordham, en El Bronx, es una apasionada de la lectura y de las narraciones porque cree en el poder de la palabra y en su capacidad de establecer conexiones emocionales.

Por eso una de sus metas es seguir contando historias poderosas sobre las marcas que le apasionan.

“Ha sido emocionante poder trabajar en marcas tan maravillosas y al mismo tiempo ayudar a crear narrativas atractivas que cautivan”, dijo.

Y por otra parte, no piensa renunciar a su objetivo de “ser una voz, una aliada y una defensora de personas y grupos que están subrepresentados o mal representados”, dijo.