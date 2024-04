Ariadna Gutiérrez a Lupillo Rivera: ‘Cobarde, manipulador, mentiroso’

Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana, reaccionó a la nominación de Lupillo Rivera de este 21 de abril en ‘La Casa de los Famosos 4’, cuando evitó confrontar a alguno de los integrantes del cuarto Tierra del reality show.

Para la ex reina de belleza, esta es una actitud que no está bien, ya que no es capaz de enfrentar a sus oponentes.

En el programa ‘Pica y Se Extiende’, la nacida en Sincelejo opinó sobre esta situación y se mostró bastante molesta con lo que hizo el ‘Toro del Corrido’.

“Vamos a analizar qué pasó aquí, ¿qué tú piensas del posicionamiento entre tu equipo Tierra y Lupillo Rivera?”, le preguntó Verónica Bastos a la colombiana.

Ante esto, comentó: “Una vez más Lupillo Rivera muestra que no tiene los pantalones para decirle en la cara todo lo que dice a nuestras espaldas, las personas que eran su familia, que prometió lealtad, que hizo un juramento de llegar a la final y que toda su fanaticada iba a votar por las personas por las que está ahorita en contra”.

Después de esto, Ariadna Gutiérrez afirmó: “Nuevamente, un cobarde, un manipulador y un mentiroso”.

Ari eres lo máximo Aquí opinando del poco pantalones#LCDLF4 pic.twitter.com/tUiaX2HLxv — Ana Maria Canseco 🕊️ (@AnaMariaCanseco) April 22, 2024

¿Qué pasó con Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’?

El hermano de Jenni Rivera eligió a Alana Lliteras en el posicionamiento y evitó escoger a alguno de los integrantes del cuarto Tierra para confrontarlos.

“Pueden escoger para que salga uno de los tres. Uno porque simplemente es muy labioso, no sabe voltear la página para continuar en el show y seguir haciendo estrategias”, dijo acerca de Clovis Nienow.

Luego, habló, sin mencionarlo, de Rodrigo Romeh, a quien señaló de enamorarse en todos los realities que ha participado para llegar a la final.

Lupillo Rivera iba a decir algo de Maripily Rivera, pero la actriz boricua lo interrumpió y le dijo que era un machista y manipulador.

El muy POCOS 🥚🥚 parándose detrás de A, porque no tuvo la VALENTÍA DE ENFRENTAR 🌎, TIENE TANTO MIEDO DE QUE LE CANTEN SUS VERDADERAS AL PSICÓPATA Y OBSESIVO

SE CREE LA GRAN COSA MENCIONANDO A SUS TEAMS 🤡

ESE CREE QUE EL TEAM DE G, A, D, C, R SON POCOS???

VIEJO FEO #LCDLF4 pic.twitter.com/hqPH4PFKmJ — Bandida 🖤 🦜🇺🇲 (@pazitaagria_13) April 22, 2024

También lo criticó Clovis Nienow, quien afirmó que no tenía el coraje para hablarles de frente. “Traicionero”, le gritaba al cantante de música regional mexicana en el posicionamiento de este domingo.

