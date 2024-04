Carlo Ancelotti tras polémico gol fantasma: “No era porque no hay imagen clara que demuestre que ha entrado”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se ocultó ante la polémica y defendió a su equipo y a lo que ocurrió durante El Clásico ante el FC Barcelona al asegurar que la jugada donde su guardameta Andriy Lunin despejó un balón en la raya no podía haber terminado en gol porque ninguna toma de cámara lo validaba y tampoco lo hizo el sistema de videoarbitraje (VAR).

Contrario a las quejas del estratega del FC Barcelona Xavi Hernández, que calificó el hecho como “injusticia total”, Ancelotti salió al paso para aclarar que las pruebas están ahí y evitó el conflicto directo contra el DT Rival.

“No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión, prefiero evaluar un partido igualado, competido, de lucha, con buenos momentos del Barcelona y nuestros”, valoró el italiano.

Sin embargo, fue ahí cuando manifestó que tiene claro que el gol no fue convalidado al FC Barcelona no por la ausencia de la tecnología de gol, como dijo Xavi, sino porque no había un contexto clara que revirtiera la decisión de no aprobar el gol en vivo y directo por parte del principal César Soto Grado.

“Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez” añadió.

Por último Ancelotti tuvo palabras para el juego del Real Madrid, en el que una vez más los Merengues mostraron su capacidad de remontar en situaciones adversas, luego de estar abajo hasta en dos ocasiones en el marcador frente al FC Barcelona.

“Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, que ha mostrado muchas cualidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel”, cerró.

Con el triunfo LaLiga española está cerca de sentenciarse, luego que el Real Madrid ampliara su diferencia a 11 unidades con respecto al FC Barcelona, tras alcanzar los 81 puntos en la tabla general.

