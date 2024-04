Novak Djokovic habla sobre Jude Bellingham y su gol ante FC Barcelona: “Tiene rasgos de campeón”

El tenista número uno del mundo según el Ranking ATP, Novak Djokovic, habló este lunes sobre lo que fue el accionar del mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, a propósito del gol que le dio el triunfo a los Merengues ante el FC Barcelona, en el Clásico de LaLiga española al cual acudió.

Como parte de su coronación en el premio Laureus, Djokovic apareció este lunes en Madrid y no escondió elogios para Bellingham, de quien dijo que a pesar de su juventud tiene mucho material para hacer historia dentro del fútbol.

“Lo he conocido en Madrid y le he dado la felicitación por su gol y por los logros tan extraordinarios que está consiguiendo. No soy un experto en fútbol pero al ver sus gestos he notado elementos que lo hacen distinguirse. Siempre estaba intentando correr y si fallaba se le veía frustrado”, señaló.

Posteriormente indicó que pudo compartir con Bellingham en el postpartido y destacó las características que rodean al joven mediocampista.

“Él, a pesar de tener solo 20 años, tiene rasgos de campeón. Se le ve en sus gestos, mentalidad, precisión y reacción en la forma de jugar”, dijo el serbio a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Por último dijo que se ve como una gran persona y que es muy probable que se convierta en todo una persona a ser ejemplo para todos aquellos niños y jóvenes que quieren incursionar profesionalmente dentro del fútbol.

“Le vi con seriedad, dedicación y paciencia esperando que llegase su oportunidad. Se le ve humilde y me parece buen persona. Esos son los valores que los niños quieres. Me parece una persona extraordinaria”, concluyó.

