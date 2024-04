Novak Djokovic autocrítico tras no ganar torneo alguno en 2024: “No está siendo una buena temporada”

El tenista serbio Novak Djokovic salió al paso este sábado con una autocrítica luego de caer derrotado en tres sets ante el noruego Casper Ruud, asegurando que no está siendo un buen arranque de temporada al no haber conseguido título alguno en lo que va de 2024.

Ya sea por lesiones o por rendimiento, Djokovic dejó claro en rueda de prensa que los últimos 15 años se ha acostumbrado a ser un ganador y por esa razón verse en esta situación le ha afectado al no rendir como esperaba a comienzos de año.

“Estoy acostumbrado a ganar títulos y comparado con los últimos quince años la actual no es por ahora una buena temporada. Llegué a semifinales en Australia y aquí. Solo he jugado tres torneos”, recordó el ganador de veinticuatro Grand Slam, que no pudo lograr el trofeo ni en el Abierto de Australia ni en el Masters 1000 de Indian Wells.

Sin embargo tiene espacio aún para la mejora y espera poder continuar de manera positiva en las competencias venideras.

“Pero he jugado un buen tenis y espero que en los siguientes torneos pueda jugar mejor”, confió el número uno del mundo que tiene su siguiente desafío en el Masters 1000 de Madrid.

Djokovic se mostró decepcionado por la derrota ante Ruud aunque reconoció que su rival fue mejor. “Estoy decepcionado. El partido ha sido apretado y quiero dar la enhorabuena a Casper Ruud que ha jugado muy bien sobre todo al principio del primer y tercer set”, recordó.

“He tenido mis opciones pero no he jugado bien el último juego. He cometido errores no forzados. Ruud estuvo sólido hasta el final. Ha merecido ganar. Estuve irregular. Pude remontar tras perder el primer set y eso fue lo positivo. Pero estoy decepcionado por la derrota”, finalizó.

Djokovic aún se mantiene como el número uno del mundo según el Ranking ATP aunque continúa muy de cerca tanto por el segundo lugar, recientemente ocupado por el italiano Jannik Sinner, campeón en el Masters 1000 de Miami, como por el tercer puesto en manos del español Carlos Alcaraz.

