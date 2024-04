Guillermo Almada no teme a la diferencia de edad del Pachuca ante el Club América

El director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, habló sobre lo importante que será el partido que disputarán este martes ante las Águilas del Club América por el duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup para poder mantener vivas sus aspiraciones de poder convertirse en los nuevos campeones del torneo internacional.

Durante la conferencia de prensa el estratega aseguró que la edad no es un factor dentro de la cancha que pueda afectar a los Tuzos debido a que lo realmente importante es el desempeño de cada uno de los miembros de la plantilla para poder conseguir la mayor cantidad de goles posibles y por este motivo confía en poder ganar durante el duelo de ida.

“No juega la edad dentro de la cancha, lo que juega es el protagonismo, juego de conjunto, tenemos que buscar si queremos lograr cosas importantes, indudablemente tenemos que estar preparados para estas instancias, más allá del rival que nos toque, pero repito, mucha confianza en los futbolistas y en el trabajo que hemos hecho”, expresó.

Guillermo Almada afirmó que el escenario ante el cuadro azulcrema es ideal para que sus jugadores puedan tener un gran partido de fútbol y aspira a que puedan sumar la mayor cantidad de goles posibles para ir cómodos al duelo de vuelta.

“Qué más motivación podemos encontrar que una Semifinal, en un estadio mítico, con rival de la jerarquía de América, todos soñamos desde niño poder disputar partidos de esta categoría, para nosotros será muy disfrutable”, agregó el estratega de los Tuzos.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN este mismo lunes, el entrenador detalló que desde Pachuca tuvieron que adelantar los procesos con sus jugadores jóvenes para poder darle un nuevo aire al equipo y así poder tener un mejor planteamiento de juego.

“Quiero ser honesto con esto, nosotros estamos adelantando procesos de muchos jugadores jóvenes, estamos apurando el proceso, tuvimos una sangría muy grande después de que salimos campeones, alrededor de 18 jugadores se nos fueron, algo que no es habitual en ningún equipo del mundo… obviamente dándoles las armas para que ellos se puedan defender, pero el periodo de maduración todavía no ha llegado a su pico y me refiero a su pico de rendimiento”, destacó.

