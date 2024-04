Beñat San José lamentó no haber derrotado a Cruz Azul en la jornada 16 del Clausura

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Beñat San José, se mostró bastante molesto por el empate 2-2 obtenido este domingo contra la Máquina de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes que terminó afectando el gran rendimiento que mostró en el equipo desde el arranque del juego; el Atlas se encontraba con una cómoda ventaja de 2-0 pero su desempeño disminuyó hasta terminar con un apretado marcador de 2-2 que por poco y representa una derrota para el club.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro donde destacó que toda la plantilla quedó bastante frustrada por el resultado debido a que estaban confiados de poder sumar los tres puntos para afectar el desempeño del cuadro cementero en el presente torneo Clausura 2024 cde la Liga MX.

“En esta cancha y contra este equipo que está entre los mejores del campeonato, sumar un punto es bueno, pero sí nos quedamos frustrados de que hemos merecido más en ciertos momentos claves del partido. Yo creo que es una lástima que nos hicieran los dos goles, el primero a pelota parada y el segundo muy fortuito de ellos, realmente nos ha dolido, pero es verdad que han tenido ocasiones”, expresó.

“Hemos hecho una primera parte extraordinaria, hemos sido propositivos, hemos buscado los espacios que ellos suelen dejar porque también es un equipo valiente y creo que hemos tenido ocasiones clarísimas para sentenciar el partido”, agregó el estratega en sus declaraciones.

Para finalizar, Beñat San José afirmó que el equipo logró concretar de manera positiva los goles que los colocaron 2-0 en el marcador, aunque después terminaron sufrieron al momento de concretar las opciones de gol que se generaron y esto fue lo que terminó permitiendo que el Cruz Azul lograra el empate.

“En la segunda parte ellos han empezado muy fuerte. Nosotros queríamos seguir presionando pero ellos nos han saltado líneas y en ese momento hemos tenido varios contraataques que en la última decisión no hemos estado acertados. Entonces contra estos equipos y más de visita, si no has sentenciado el partido estás destinado a sufrir. Ha sido un partido bonito para el espectador, nos vamos con un punto, nos podríamos haber ido con tres pero ellos han logrado empatar”, concluyó.

