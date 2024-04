Javier Aguirre brinda su respaldo a Jaime Lozano para el Mundial de 2026

El director técnico del Mallorca de España y antiguo seleccionador de México, Javier Aguirre, se mostró bastante confiado por el crecimiento que ha registrado el cuadro azteca bajo las órdenes de Jaime Lozano y aseguró que se encuentran “en buenas manos” para lo que será su participación en la Copa América 2024 de Estados Unidos y posteriormente para el Mundial de la FIFA de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Canadá, México y Estados Unidos.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que a pesar de las críticas registradas contra jaime Lozano perder contra la selección de las barras y las estrellas es algo que siempre puede ocurrir y a pesar de ser un enfrentamiento bastante doloroso considera que el Tri todavía está a tiempo para mejorar su planteamiento de juego y unir a las piezas necesarias para poder tener una excelente participación en las próximas competencias internacionales.

“Hace daño perder con los americanos por todo lo que implica, se habla mucho: el crecimiento, la exportación de los jugadores, del torneo nuestro, el sistema de competencia. Esto lastima el orgullo, el ánimo de la gente. Yo creo que a nivel interno Jimmy y sus jugadores lo tienen muy claro, el objetivo es el Mundial”, expresó.

“Yo los veo muy tranquilos y eso me genera a mí tranquilidad, no los veo dando bandazos, tomando decisiones sobre las rodillas, muy ecuánimes, no enganchándose, no siendo víctima de sus declaraciones. (Jimmy) Es un cuate muy equilibrado emocionalmente, yo creo que estamos en buenas manos”, resaltó Javier Aguirre al resaltar su confianza con ‘Jimmy’.

Aguirre también destacó la gran amistad que tiene el seleccionador de México con Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para poder pedirle consejo siempre que quiera con el objetivo de poder mejorar cualquier perspectiva del equipo.

“Con Juan Carlos (Rodríguez) es una amistad de muchos años, hablamos cuando lo nombraron y me dijo ‘me gustaría que estuvieras cerca’, yo encantado, soy mexicano, me encanta mi selección, mi país, mi fútbol y me gusta que se hable bien de él. Me pidió si podía estar a disposición de Jimmy para lo que quisiera y hay línea abierta. He hablado con él, no molesto, doy mi punto de vista, veo los partidos, si son 3 o 5 de la mañana los grabo. Con Juan Carlos, Ivar (Sisniega), Duilio (Davino) tengo buena relación, saben que cuentan conmigo”, concluyó el técnico.

