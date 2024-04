Karina Banda admitió públicamente un “miedo” que tiene acerca de la intimidad

Las conductoras de ‘Desiguales’ hablaron sobre la importancia de la intimidad en la vida de las mujeres, y cómo los juguetes sexuales pueden ser una herramienta muy útil para explorar y experimentar. También se abordaron los tabúes y prejuicios que aún existen con este tema, y se dio voz a aquellas que lo disfrutan plenamente. Sin embargo, llamó la atención la postura de Karina Banda.

“Yo les voy a confesar, a mí me acaban de regalar uno el año pasado y no lo he sacado ni de la caja. Como que lo veo de lejos, así, y como que me da miedo”, mencionó la esposa de Carlos Ponce.

Además, se compartieron consejos sobre cómo elegir el juguete sexual adecuado, qué tener en cuenta a la hora de usarlos y cómo comunicarse con la pareja sobre este tema. Las presentadoras también recordaron la importancia de respetar los límites y preferencias de cada persona, y de no juzgar a quienes deciden explorar de esta manera.

“Me siento rara porque uno crece con la idea de que eso está mal, tú ves juguetes sexuales y piensas: ‘esta es un enferma sexual’. Uno siempre relaciona, o al menos yo, el sexo con el amor, yo tengo sexo o hago estas cosas con la persona que amo. Entonces, ¿por qué voy a agarrar un aparato?”, añadió.

Fue una conversación abierta, honesta y divertida sobre un tema que sigue siendo tabú en muchos ámbitos. Con ‘Desiguales’, las mujeres tienen un espacio seguro para hablar de sus deseos y necesidades sexuales, rompiendo estereotipos y promoviendo la libertad de disfrutar del placer de forma consensuada y respetuosa.

Audiencia habla de la postura de Karina Banda

“Yo apoyo que eso no es necesario si tienes pareja”, “Para que usar eso Karina, si tienes tu esposo para que usar eso”, “Si no tienes necesidad no lo uses”, “Karina es una mujer decente y con principios. ¡No te dejes influenciar”, “Con el esposo que tiene jamás lo va a necesitar! Y yo tampoco”, “Todavía hay mucho tabú con estos temas, sobre todo por creencias”, “A mí particularmente no me agrada, pero, el que lo usa que lo disfrute”, “Me encanta porque hablan de todo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

