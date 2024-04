Michelle Renaud contó lo que le genera inquietud en esta última etapa de su embarazo

La actriz Michelle Renaud expresó que está disfrutando al máximo esta etapa de su embarazo y agradeció a todas las personas que la acompañaron en su baby shower para Milo. También compartió su emoción ante la próxima llegada de su bebé y la felicidad de poder compartir este momento con su familia y amigos.

La mexicana ha compartido a lo largo de su embarazo su emoción y felicidad por la próxima llegada de su segundo bebé, fruto de su relación con Matías Novoa. Sus seguidores han estado pendientes de cada paso de esta etapa tan especial en su vida, y la actriz ha compartido con ellos momentos únicos e inolvidables.

Sin embargo, hizo pública una inquietud que tiene y es acerca del nacimiento de su segundo hijo debido a que lo comparó con una foto de una colega que luego de esa vez terminó dando a luz, aunque expresó que todavía le quedan unas 10 semanas, pues en varias entrevistas han dicho que Milo llegará en junio.

“Lo que más me sorprende de estas fotos es que Uma nació 3 días después, ¡y aún me quedan 10 semanas! ¿Cuánto más crecerá mi panza?”, escribió en una postal que subió a las historias de la red social de la camarita.

En una reciente entrevista ofrecida a ‘Despierta América’ el chileno mencionó que: “No es que no queramos que nuestro hijo no sea mexicano, sino que se nos presenta la oportunidad de salir del país y estamos tomando esa opción. Será una nueva aventura, muchos cambios, pero no es que no queramos que nuestro hijo no sea mexicano”.

Internautas opinan de las fotos de Michelle Renaud

“Imaginen si el bebé era con Danilo Carrera. El bebé más bello del universo”, “¿Cuál es la necesidad de encuerarse?”, “Los amo, pero estas fotos no me gustaron no era necesario mostrar tanto si hubiera enseñado solo su vientre estaría bien”, “Hermosa, parece pancita de niña”, “Tengo curiosidad de saber qué dice su tatuaje, se ve hermosa y en plenitud”, “Que padre que quien tome las fotos sea su pareja. Qué momento más íntimo”, “Hermosas fotos y con el mejor fotógrafo, su esposo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

