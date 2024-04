“Ya quedó dañado”: Ryan García descarta posibilidades para darle la revancha a Devin Haney

El boxeador mexicoamericano Ryan García reveló que no desea disputar una pelea de revancha contra Devin Haney a pesar de haber logrado una contundente victoria este fin de semana en Nueva York al considerar que el todavía campeón mundial en las 147 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) quedó bastante “dañado” por la gran cantidad que recibió en su reciente enfrentamiento.

Estas declaraciones las realizó KingRy durante una entrevista ofrecida para Fight Hype, donde aseguró que él no desea volver a enfrentar a Haney en el cuadrilátero aunque reconoció que aceptaría la oferta si su contrincante solicita la revancha para intentar demostrar que se encuentra en la élite del deporte mundial y que García apenas tuvo suerte para poder vencerlo.

“Primero tengo que ver si Devin Haney volverá a ser el mismo. Pero si quieren intentarlo de inmediato, esta vez será más fácil porque ya quedó dañado”, expresó Ryan García en sus declaraciones sobre la posibilidad de volver a enfrentarlo.

Ryan García terminó sorprendiendo a todo el mundo del pugilismo debido a que era el que tenía todas las de perder en las apuestas sobre la pelea que tendría contra Haney en el Barclays Center; a pesar de esto el mexicoamericano demostró un impresionante desempeño físico respaldado de una gran potencia en los puños con la que logró tumbar en varias oportunidades a su rival.

“No me importaría pelear con él otra vez. Pero si yo veo que a mi hijo le están azotando el trasero de esa forma, no hago la revancha ni por un minuto”, agregó el peleador que según su padre ahora está en la búsqueda de poder enfrentarse contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz.

“Vamos a ir por el Pitbull Cruz. Vamos a ir por él, no pasa nada. Si Ryan quiere hacerlo, lo puede hacer, pero él me dijo que siente que es un peso welter, o quizás hasta un 154, entonces podría ser pelear contra (Sebastian) Fundora. Yo sé que Ryan no es un 140. Puede dar ese peso si está totalmente concentrado, pero honestamente, él es un 147. Es un 147, y quizás hasta un 154. Pelear en 140, puede llegar o no puede llegar al peso”, dijo Henry García sobre el próximo combate de su hijo.

