Alejandra Espinoza habla de cómo enfrenta las opiniones sobre su peso acompañado de la ansiedad

Alejandra Espinoza ha demostrado ser una profesional talentosa y dedicada, y ha sabido cómo manejar las críticas de manera positiva. En varias ocasiones ha hablado abiertamente sobre su salud mental y física, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal.

“Es muy difícil. Ha sido de verdad que ha sido todo un proceso. O sea, yo creo que mis hábitos es lo que ha ayudado, lo que han ayudado a que yo pueda controlar los mis hábitos, el correr, el alimentarme bien, el saber que estoy en control de mí, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi mente, de que nada me saque de control”, dijo en ‘HOLA! AMÉRICAS’.

“Yo tengo mi terapista y mi terapista me ha ayudado mucho a salir de muchos baches, la verdad. Es algo que nunca lo había compartido hasta que lo hablé con Alejandro Chabán, porque al principio tampoco lo entendía. Entender que estás pasando por ansiedad o entender que estás pasando por un momento difícil, es complicado porque a veces te sientes muy cansado“, añadió durante la entrevista.

Además, ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes como la autoestima, la aceptación y la importancia de cuidar tanto la mente como el cuerpo. Su valentía al compartir sus propias experiencias ha inspirado a muchos de sus seguidores a quererse tal como son.

“Pues fíjate que justamente es eso, es lo que yo sé, que yo no hago nada malo. Yo sé que mi estado, mi físico es simplemente es un reflejo de mis hábitos. Yo me levanto muy temprano, hago ejercicio, me alimento bien. Entiendo perfectamente la parte de que ‘ah, que está muy flaca’… Sí, estoy muy flaca, pues estoy muy flaca, mucho más flaca de lo que había estado, yo creo que en toda mi vida ¿eh? Pero no es porque me mal paso de comida y tampoco es porque estoy enferma, gracias a Dios. Entonces cuando tú sabes que tú no estás haciendo nada malo, cuando tú sabes que todo está bien y cuando tú estás en control de ti y de tu mente, no te puede afectar. En verdad, en esa parte no me afecta, no me hace daño como tal”, expresó.

Espinoza no terminó la conversación con la mencionada revista sin antes agregar que: “A veces me molesta que se enfoquen tanto en una cosa tan banal. A mí de los comentarios que más me molestan es cuando me hablan de ‘es que está siendo un mal ejemplo para mi hija’. O sea, pero en verdad es muy raro que me afecte. Es muy raro, muy raro”.

