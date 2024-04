Escala salarial de novatos en la NFL: ¿Cuánto gana un jugador de primer año?

Hace algunos días se llevó a cabo el Draft de la NFL para la temporada 2024/2025. En este evento las 32 franquicias de la liga seleccionaron a las mejores promesas del fútbol americano universitario para formar de sus respectivas plantillas.

Cada novato que llega a la NFL lo hace con un salario mínimo determinado por un convenido colectivo. Este salario y bono por firmar va a depender del número de pick en el cual sea elegido el novato, siendo la primera escogencia la mejor pagada e irá bajando hasta el pick 259.

En 2023 la escogencia número uno del Draft fue Bryce Young por los Carolina Panthers y su bono por firmar fue de $24 millones de dólares. Mientras que su salario de $6,9 millones de dólares el primer año, se elevará a $8,6millones en su segundo año, $10,3 millones en su tercera temporada y $12 millones de dólares en su último año para un total de $37,9 millones de dólares.

Caleb Williams, primer pick del Draft NFL 2024. Crédito: Jeff Roberson | AP

Para el Draft de 2024 la escala aumentó considerablemente y Caleb Williams, quien fue elegido primer pick por los Chicago Bears pasará a cobrar $7 millones de dólares en su primer año para tener un contrato de cuatro temporadas por $38,5 millones de dólares.

Teniendo como referencia el primer pick del Draft este año ganando $38,5 millones de dólares en cuatro años. La segunda escogencia en el Draft, en este caso Jayden Daniels por los Washington Commanders, ganará en sus primeras cuatro temporadas $36,8 millones de dólares.

El salario se irá reduciendo a medida que vayan pasando las rondas y número de pick. Hasta llegar a la escogencia 259 que tendrá un salario de $4 millones de dólares por cuatro años, teniendo la primera temporada el salario mínimo de la NFL de $769,000 dólares.

Todos los novatos que lleguen este año a la NFL lo harán con un contrato de cuatro temporadas. En este periodo los jugadores pueden ser traspasados a otras franquicias, siempre y cuando esté de acuerdo y se le respete el salario acordado.

Primeros 15 picks del Draft de la NFL 2024

1 Chicago Bears (vía Carolina) Caleb Williams (QB)

2 Washington Commanders Jayden Daniels (QB)

3 New England Patriots Drake Maye (QB)

4 Arizona Cardinals Marvin Harrison Jr. (WR)

5 Los Angeles Chargers Joe Alt (OT)

6 New York Giants Malik Nabers (WR)

7 Tennessee Titans JC Latham (OT)

8 Atlanta Falcons Michael Penix (QB)

9 Chicago Bears Rome Odunze (WR)

10 Minnesota Vikings (vía Jets) JJ McCarthy (QB)

11 New York Jets (vía Minnesota) Olu Fashanu (OT)

12 Denver Broncos Bo Nix (QB)

13 Las Vegas Raiders Brock Bowers (TE)

14 New Orleans Saints Taliese Fuaga (OT)

15 Indianapolis Colts Laiatu Latu (DE)

