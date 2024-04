Exjugador de los New York Giants Korey Cunningham falleció a los 28 años

El exjugador de la NFL, Korey Cunningham, falleció a la edad de 28 años. Cunningham, quien jugó como tackle ofensivo para los New York Giants, New England Patriots y Arizona Cardinals, fue encontrado muerto en su casa de Nueva Jersey el viernes. La causa de su muerte aún no se ha determinado.

“Nos entristece saber del fallecimiento de Korey Cunningham. Era una parte vital del espíritu y la camaradería del vestuario. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Korey”, escribieron los Giants a través de un comunicado.

Cunningham fue seleccionado en la séptima ronda del Draft de la NFL 2018 por los Arizona Cardinals. Después de dos temporadas con los Cardinals, pasó a los New England Patriots en 2019, donde jugó hasta la temporada 2020. En 2021 y 2022, Cunningham se unió a los New York Giants.

Justin Pugh, guardia de los Giants, quien fue compañero del exestrella de los Cincinnati Bearcats del fútbol colegial compartió su pesar por el fallecimiento del ex ‘tackle’.

“Hoy es un día triste; siempre recordaré los buenos momentos y las risas. Todos los que conocieron a Korey Cunningham se hicieron mejores de alguna manera. El mundo perdió a una gran alma”, lamentó Pugh.

“Los New England Patriots lamentan conocer el inesperado fallecimiento de Korey Cunningham. Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia de Korey, a sus compañeros de equipo y a todos los que lamentan su pérdida”, fue el mensaje de los Pats en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera en la NFL, Cunningham jugó 31 partidos, seis de ellos como titular. Su carrera se vio truncada por constantes lesiones en los pies, lo que lo obligó a retirarse prematuramente del fútbol americano en 2022.

La muerte de Cunningham ha sido lamentada por sus excompañeros de equipo, amigos y familiares. Los Giants, Patriots y Cardinals emitieron comunicados expresando sus condolencias y destacando el impacto positivo que Cunningham tuvo en sus equipos y en la comunidad del fútbol americano.

