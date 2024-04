Cafú se pronuncia sobre el racismo: “Es cuestión de cultura”

El racismo se ha convertido en uno de los mayores problemas dentro del balompié mundial debido a los constantes ataques contra diversos jugadores que se viven cada vez más seguidos dentro del campo de juego, siendo uno de los más afectados públicamente el brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr.

Ante este hecho el histórico campeón del mundo con la selección de Brasil, Cafú, ofreció su punto de vista durante una entrevista para Milenio-La Afición, donde afirmó que tiene varios años viendo este tipo de problemas que ocurren mucho en España y diversos países de Europa.

“Llevo mucho tiempo observando esta situación, y cada vez que ocurre me siento más triste, y tengo menos ganas de jugar. Desde la primera vez que me quejé del racismo en España, la situación no ha hecho más que empeorar… Me insultan por el color de mi piel, para tratar de que no juegue bien”, expresó.

Cafú destacó que el principal causante del racismo dentro del fútbol es la falta de cultura y educación que se realiza en los diversos países en los que ocurren estos casos, resaltando que la afición de ahí no tiene un respeto por las diferencias de color en la piel y de la diversidad de etnias en el planeta.

“Es cuestión de cultura, es una cuestión de educación. Hay que educar a las personas para que puedan convivir en sociedad con los mismos derechos e igualdad. Pero no tenemos que esperar a que eso venga solo del fútbol, el racismo está en casa, en el trabajo, en la calle, en los campos de fútbol, en las escuelas. Está en todos los sitios, tenemos que empezar a combatir esto desde la infancia y mostrar a las personas a vivir en un mundo de igualdad”, señala.

Copa América 2024

El histórico capitán de Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002 habló también sobre la Copa América de Estados Unidos 2024, competencia en la que espera ver un importante desarrollo competitivo por parte de todos los equipos; entre los mencionados destacó el trabajo de México bajo la dirección de Jaime Lozano y también resaltó que Brasil y Argentina son como siempre los favoritos para quedarse con esta competencia.

“México hará grandes juegos y emocionará a sus aficionados porque cuando se habla de Brasil y México, por ejemplo, se habla de grandes partidos, grandes confrontaciones. la única cosa que pasa con México es que necesita una competición grande, conquistar una Copa América. Esperamos que pueda mejorar lo más rápido posible”, enfatizó.

“Esta Copa América realmente servirá para coronar a los países sudamericanos como los mejores del fútbol mundial. “Brasil y Argentina siempre van a ser para mí las favoritas para ganar la Copa América, todos van a querer vencer a Argentina y ellos no lo van a permitir. Va a ser una selección difícil orquestada por Messi, siempre es Messi”, concluyó.

