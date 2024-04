Texas sufre derrota legal en su defensa por la barrera de boyas en la frontera con México

El estado Texas tuvo el viernes un fracaso legal en su disputa alrededor de las boyas que fueron instaladas en Río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, cuando un juez federal negó su solicitud para desestimar la demanda establecida por la Administración del presidente Joe Biden que ha buscado incansablemente el retiro de la barrera.

Así, el juez federal David Alan Ezra rechazó la petición del fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, para retirar la querella legal emprendida por Washington desde julio del año pasado.

Texas alegó que se vio obligado a tomar esas medidas por su cuenta para “defenderse” de una “invasión” de migrantes, acusando al Gobierno de Biden de no defender la frontera sur. No obstante, el juez opinó que no tiene la autoridad para hacerlo.

“Texas es un estado soberano, no un país soberano”, escribió el juez en su opinión en la que se puso de lado del Gobierno federal de que las boyas están prohibidas bajo la Ley de Ríos y Puertos de los Estados Unidos.

Esta decisión representa una victoria para la Administración demócrata, que demandó al estado de Texas por poner boyas en la zona de Eagle Pass en julio pasado como parte de la Operación Estrella Solitaria del gobernador republicano, Greg Abbott, contra los inmigrantes irregulares.

Sin embargo, el juez refutó el alegato del Departamento de Justicia (DOJ) que afirma que la boyas violan el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que prohíbe la construcción que pueda impedir la navegación por el Río Grande.

Ezra falló en que el tratado “no establece qué medidas deben tomarse en caso de una violación”.

Texas todavía cuenta con diferentes vías legales para seguir con el caso, en incluso llevar la batalla legal ante la Corte Suprema. El mes de mayo la Cprte de Apelaciones del Quinto Circuito pautó una audiencia para escuchar el caso. Asimismo, el juez Ezra escuchará nuevamente el caso en agosto.

La instalación de las boyas produjeron que el Gobierno de México pidiera en diferentes oportunidades a Estados Unidos que se retirara la barrera, argumentando que la gran mayoría de las boyas estaban en territorio mexicano.

Por su parte, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, un ente binacional, confirmó esta afirmación presentando ante el tribunal de Ezra que concluye que gran parte de las boyas están del lado de México.

Sigue leyendo: