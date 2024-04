¿A quién salvaron hoy 28 de abril en ‘La Casa de los Famosos 4’? 

A la joven Alana Lliteras le tocó el turno de salvar a alguien dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show de la cadena de televisión Telemundo. En la gala de este 28 de abril optó por Geraldine Bazán para que continúe, al menos por una semana más, dentro de la competencia.

Con este anuncio quedaron en el grupo de nominados Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Patricia Corcino, Paulo Quevedo, Cristina Porta y Aleska Génesis.

Aunque Alana tuvo una cercanía con Aleska, esto se ha ido deteriorando con el pasar de los días, pues cada vez tienen peleas más intensas y por eso prefirió a Geraldine que a ella.

Cuando Nacho Lozano le preguntó por las razones por las que decidía salvar en esta ocasión, la ex de Sebastián Villalobos comentó: “La verdad fue una decisión complicada porque hay varios de mi cuarto nominados, pero decidí seguir a mi corazón, ya en esta recta final uno piensa muchas cosas y yo me di cuenta que llegar a la final para mi no es un sueño o meta individual, sino colectiva”.

En este sentido, añadió: “Salvo a esta persona porque quiero llegar con ella a la final, porque ha estado para mí desde el día 1 que la conocí, porque me gusta estar rodeada de gente que pueda admirar para poder seguir creciendo, aprendiendo, me ha enseñado muchas cosas, me ha sacado risas, lágrimas y además creo que una plataforma como esta, con tanta gente viendo, necesita gente que pueda transmitir mensajes positivos”.

Después de esta descripción dijo que su elegida era Geraldine Bazán.

¿Quién será eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Las encuestas preliminares muestran un gran apoyo a Maripily Rivera y Lupillo Rivera, dos fuertes contendores en este reality show, quienes han tenido un juego controversial, pero aún así las votaciones los favorecen.

Acerca de los potenciales eliminados están Patricia Corcino, Paulo Quevedo y Aleska Génesis se disputan el boleto de salida, ya que cuentan con porcentajes muy similares en las mediciones extraoficiales que han circulado.

