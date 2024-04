Antigua mansión de Muhammad Ali será subastada

El pasado 26 de abril dio inicio la subasta de la mansión del boxeador estadounidense Muhammad Ali en Hancock Park, California. El proceso de subasta lo está llevando Concierge Auctions y cerrará el próximo 15 de mayo.

Al mismo tiempo que se están recibiendo ofertas por el lugar, la propiedad está aún en venta por $13.5 millones de dólares. No se sabe cómo lograrán los nuevos dueños deshacerse de la residencia. Se debe decir que los actuales dueños compraron el lugar en 2001 por $2.5 millones de dólares.

Sin duda el lugar es importante para los fanáticos del boxeo, pues fue la residencia de Muhammad Ali desde 1979 hasta 1984. Los encargados de la subasta resaltan que durante esos años, el boxeador recibió la visita de otras estrellas como Sylvester Stallone, Clint Eastwood y Michael Jackson.

Por otro lado, esta residencia ha pertenecido a otras personas importantes e influyentes. Por ejemplo, AP Giannini, fundador de Bank of America, y King C. Gillette, fundador de The Gillette Company.

Otra gran característica del lugar es que se trata de una casa construida en los años 20, y actualmente se mantiene en buen estado gracias a la reforma y mantenimiento que se le ha hecho en las últimas décadas. Su fachada resalta por su estilo europeo.

La propiedad ocupa un lote de 1.6 acres y está ubicada dentro de un conjunto residencial privado llamado Fremont Place. Se dice que este vecindario tiene tan solo 70 casas.

La casa principal tiene una extensión de 10,500 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, bar, oficina y otras comodidades.

Del interior se tiene que resaltar las vidrieras Tiffany, las molduras en los techos talladas a mano, pisos de mármol, invernadero circular y más.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes de 1,000 pies cuadrados distribuidos con un dormitorio y todo lo necesario para comodidad de los invitados.

Al exterior hay extensas áreas verdes con jardines, terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos al aire libre.

