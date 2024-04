FOTOS: Justin Bieber preocupa a sus fans tras aparecer llorando

El cantante Justin Bieber preocupó a sus fans en redes sociales tras subir a su cuenta de Instagram una serie de imágenes sin contexto, llamando la atención dos de ellas donde aparece con lágrimas y notablemente afectado emocionalmente.

Este fin de semana, el canadiense avivó los rumores de una posible separación con Hailey Bieber al compartir varias imágenes, como él en un campo de golf, otras desde el escenario de Coachella y hasta luciendo su barba, sin embargo, sus admiradores se preocuparon por la imágenes donde se le ve llorando.

La estrella pop capturó las fotos en primer plano, con ojos llorosos, portando un gorro verde mientras agacha la mirada. De acuerdo con reportes de medios como Daily Mail y Page Six, las instantáneas surgen tras los rumores de posibles problemas matrimoniales con Hailey.

Las especulaciones tomaron fuerza este fin de semana con las fotografías de Bieber, lo cual trajo de vuelta la conversación en redes sociales respecto a la petición del padre de Hailey, Stephen Baldwin, quien hace unos meses pidió ‘oraciones’ por la pareja.

Ante el rumor, ninguna foto de las publicadas por el intérprete de “Ghost” muestra a la pareja, pero la supermodelo reposteó en sus historias de Instagram una de las tantas recientes publicaciones de su esposo posando sin camiseta, añadiendo la descripción: “Oh, no estoy bien”.

Asimismo, Hailey comentó las fotos de Justin diciendo “un hermoso llorón”.

Los seguidores cuestionaron el estado de ánimo del famoso, otros, incluso le externaron apoyo si es que estuviera atravesando por un posible momento de dificultad.

“¿Por qué lloras?”, “Justin estamos aquí para ti hermano”, “Odio ver lágrimas correr sobre tu rostro”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a su ídolo.

Hailey Bieber revela por qué siente “miedo” de tener hijos con Justin Bieber

Desde que se casaron en 2018, la pregunta sobre ¿Cuándo tendrán hijos Hailey Bieber y Justin Bieber? ronda en los portales e incluso en las interacciones con la prensa. Si bien ellos en más de una oportunidad comentaron que tienen ganas de ser padres, el matrimonio reveló que todavía no llega el momento. Hace unos meses, la modelo volvió a referirse al tema con más seriedad y explicó con lujo de detalles por qué todavía no quiere agrandar la familia.

“Literalmente lloro por esto todo el tiempo”, confesó Hailey en una íntima entrevista con The Sunday Times. Y enseguida contó los verdaderos motivos por los cuales la pareja todavía no ha dado un paso más en su relación. “Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Es suficiente que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No puedo imaginar tener que confrontar a la gente que dice cosas sobre un niño”, expresó.

Tras aclarar que como padres no podrán evitar este tipo de cosas, la sobrina de Alec Baldwin reconoció: “Sólo podremos hacer lo mejor para criarlos. Que se sientan amados y seguros”.

Desde que está en pareja con el cantante canadiense, la modelo ha sido blanco de críticas por parte de la prensa o de las fanáticas del artista, muchas de las cuales apoyaban la relación previa entre Justin Bieber y Selena Gómez.

