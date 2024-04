Canelo Álvarez con un potente mensaje hacia Óscar de la Hoya: “No lo quiero en mi vida”

La relación entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya sigue en picada y ahora ha sido el Tapatío quien tomó los micrófonos para nuevamente dejar claro que no existe forma alguna que vuelvan a cultivar una amistad o a trabajar juntos otra vez.

Durante una reciente entrevista para BoxingScene, Canelo Álvarez dijo que no tiene interés alguno en relacionarse nuevamente con personas como De la Hoya porque a su juicio promueve malas vibras que no quiere en su vida.

“No estoy interesado en ser su amigo. Estoy bien donde estoy. No tengo nada que ver con él. Le deseo todo lo mejor y ya está, pero no lo quiero en mi vida. No lo quiero cerca de mí. No quiero ese tipo de vibraciones en mi vida“, dijo el mexicano en los días previos a la pelea que mantendrá ante Jaime Munguía que pertenece a Golden Boy, promotora de De La Hoya.

Aunque en el pasado Canelo Álvarez y De la Hoya mantuvieron una relación cordial, especialmente por haber trabajado juntos, en 2020 rompieron el contrato luego que el pugilista de 33 años demandara en un tribunal alegando incumplimiento de contrato, algo que desde el entorno de Golden Boy no vieron con buenos ojos.

Ahora, años después y ante la necesidad de negociación para la pelea ante Munguía, se vieron obligados a mantener la buena disposición para cerrar el combate pero aunque De la Hoya supuestamente intentó mantener al menos una relación laboral estable, no se pudo y el Niño de Oro al final también le lanzó un recado en el documental que estrenó hace pocos meses en la plataforma de streaming Max.

“Lo único que (Canelo) tiene en mi contra es mi vida personal. ¿Quieres seguir pateando a un hombre mientras está caído, en ese momento?, dijo en la producción audiovisual.

Además, aprovechó para aclarar que siempre sus comentarios hacia Canelo Álvarez los hace desde el entorno del boxeo y nunca desde lo personal, ratificando que tiene todo el derecho de opinar sobre su actuación en el ring por haber sido un boxeador exitoso en el pasado.

“Nunca hablo una mie… en su vida personal. Lo mantengo en el boxeo. Eso es lo que sé. Tengo todo el derecho a criticar porque he estado allí como 10 veces campeón del mundo en seis divisiones. Sé lo que está pasando dentro del ring. Si quiere atacarme en mi vida personal, entonces la culpa es suya”, añadió.

Es probable que tanto Canelo Álvarez como Óscar de la Hoya se encuentren antes de la pelea ante Munguía pero ya quedó claro que probablemente se enfoquen cada uno en lo suyo y que no exista interacción alguna entre ambos.

