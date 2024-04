Pelear contra el Canelo Álvarez o su retiro: Jermall Charlo habla sobre su futuro

El boxeador estadounidense Jermall Charlo aseguró recientemente que se enfrentará el próximo mes de septiembre contra el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saul ‘Canelo’ Álvarez, con el objetivo de vengar la derrota que sufrió su hermano Jermell Charlo ante el tapatío en su último enfrentamiento; a pesar de esto también reveló que desea retirarse del pugilismo mundial formalmente y por eso sigue analizando el momento perfecto para colgar los guantes.

Estas declaraciones las realizó Jermall Charlo durante una videollamada que compartió a través de sus redes sociales y en la que también aprovechó la oportunidad para hablar sobre los temas familiares, hechos sobre el boxeo y su carreras; asimismo habló sobre su deseo de poder enfrentar a Canelo para poder conseguir una victoria.

“Voy a pelear con Canelo. Voy a vengar a mi hermano en septiembre. No sabemos aún donde va a ser la pelea. Ahorita me la estoy pasando bien pero vamos a pelear”, expresó el peleador estadounidense en la publicación.

Durante la videollamada el pugilista no perdió la oportunidad para hablar en reiteradas oportunidades que desea poder enfrentar al Canelo al considerar que sería uno de los momentos más importantes de su carrera; de igual manera cuestionó las palabras realizadas por el pugilista azteca en la que dudó de sus capacidades profesionales al asegurar que la pobre actuación de Jermell no le dieron más deseos de poder luchar contra ellos.

Recordemos que Jermall Charlo se había convertido en el principal candidato para enfrentar al Canelo Álvarez en el combate que disputará este 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y por el que terminó eligiendo a su compatriota Jaime Munguía al considerarlo el rival más exigente para sus habilidades profesionales en la actualidad.

Retiro de Jermall

Para finalizar la videollamada el norteamericano tuvo una fuerte reflexión sobre su actualidad profesional y aseguró que desea retirarse para dedicarse a su familia e hijos al considerar que el boxeo ha tomado una parte importante de su vida que ha afectado el resto.

“Me voy a retirar. Es demasiado para mí, tengo que cuidar a mis hijos. Ya estoy bien así, voy de salida. Ya no disfruto esto. Si no amas este deporte, entonces no es para ti. Estoy debatiendo eso conmigo mismo. Quiero salirme de esto”, concluyó.

