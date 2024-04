Migrante Leito Oficial no tenía tanto dinero como presumía: sigue sin poder pagar a un abogado

El migrante venezolano Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, no ha podido conseguir el dinero que necesita para pagar a un abogado, revelaron fuentes al New York Post.

Así, quedó en evidencia que el joven, quien está detenido en la cárcel del condado de Geauga (Ohio) desde finales de marzo, no dispone de los fajos de dólares que presumía en sus redes sociales.

“Está teniendo dificultades financieras para encontrar un abogado para su caso”, declaró una fuente de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos al medio neoyorquino.

Agregó que un juez de inmigración ha pospuesto las audiencias para el caso porque el extranjero no ha logrado reunir el dinero para pagarle a un abogado.

“Les duele que yo facture más”

Leito Oficial en varias ocasiones publicó en sus cuentas en redes sociales videos en los que denigraba a los trabajadores honrados que llegan a Estados Unidos y en los que aseguraba además que ganaba más dinero pidiendo en las calles o a través de supuestos planes gubernamentales que le entregaban dinero por tener una hija estadounidense.

“Sé que a ustedes no les duele mi contenido, les duele es que yo facture más que ustedes sin necesidad de andar como esclavos. Es que la diferencia tuya y mía, que yo siempre voy a hacer dinero sin mucho trabajo y tú, un explotado, un miserable”, dijo en una publicación en Instagram.

“Lo que a ti te cuesta reunir $15,000 dólares en 200 años, yo los hago en par de meses”, aseguró.

Por difundir información falsa e incluso incitar a la comisión de delitos en Estados Unidos, la plataforma de TikTok cerró su cuenta por las solicitudes de cancelación que recibió de otros usuarios. De forma insólita, el extranjero promovió hasta la invasión de casas abandonadas en territorio estadounidense.

Si bien esa publicación obtuvo un impresionante alcance, que causó rechazo incluso de connacionales, el joven fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debido a que violó las condiciones de su libertad condicional, las cuales se le impusieron después de que lo capturaron al cruzar irregularmente la frontera hacia los Estados Unidos.

“Sí me cerraron la cuenta de TikTok, pero facturo por Facebook y por Instagram. No voy a facturar lo mismo, pero voy a recuperar mi cuenta de TikTok y voy a seguir facturando, que eso es lo que te duele, envidioso. A ti no te duele el contenido, a ti te duele es el money. Recuerda que muchos nacieron para esclavos y otros para príncipes. Métete eso en la cabeza”, expresó.

En una declaración proporcionada previamente a The Post, un portavoz de ICE informó: “Leonel Moreno es un ciudadano venezolano presente ilegalmente en los Estados Unidos, quien ingresó al país el 23 de abril de 2022.

La Patrulla Fronteriza asignó al extranjero al programa Alternativas a la Detención y le indicó que debía presentarse en la oficina de Operaciones de Detención y Deportación dentro de los 60 días posteriores a su llegada a su destino, pero el joven no lo hizo.

El 29 de marzo de 2024, Leito Oficial fue arrestado en Gahanna, Ohio, por agentes de la oficina de Columbus de ERO en Detroit.

