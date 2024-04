Nicky Chávez dice quién quiere que gane ‘La Casa de los Famosos 4’ 

La creadora de contenido Nicky Chávez, quien participó en ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada, habló de su favoritismo por Maripily Rivera, actriz boricua que le gustaría que gane esta edición del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En su cuenta en X, la hija del boxeador Julio César Chávez, consideró que la puertorriqueña es quien merece el premio de los $200.000 dólares, a pesar de que hubo un momento en el que la artista hizo comentarios negativos en su contra.

En el mensaje, Nicky Chávez afirmó: “No me importa lo que dijo Maripily de mi jajajajajajaja creo que he hablado más mal yo de ella que decirme “arpía” yo no la conozco en persona, ella me siguió en instagram hace meses y le devolví el follow.. sigo queriendo que gane y no dejaré de apoyarla aun siendo lo gritona y desquiciada que llega a ser.. Romeh y aleska no dijeron nada así que no le pongan salsa a sus tacos porque a mí todo se me resbala .. por cierto se sabeeeee que soy chismosa porque carajos me ofendería?”.

Las opiniones en X de la joven, quien ha incursionado en el formato de reality show, demuestran que ha sentido gran afinidad por el cuarto Tierra, que ahora ha quedado reducido a Maripily y Rodrigo Romeh y, muy probablemente, a Aleska Génesis, quien coquetea cada vez más con este team.

Esta semana, por ejemplo, con el grupo de nominados, le dijo al público por quién creen que deben votar: “Ay, no, voten por Paulo y que salga Patrina o Cristina”.

Antes de ese mensaje había dicho: “Mejor que salga Geraldine, please”.

Este tipo de opiniones generalmente influyen en la gente, pues al verlos como exparticipantes puede que se dejen guiar por la experiencia de famosos que ya estuvieron en la casa.

En el caso de Nicky Chávez en su temporada no fue tan querida. Sin embargo, su imagen fue mejorando, sobre todo con su participación en la competencia ‘Hoy Día Bailamos’, en la que resultó ganadora.

