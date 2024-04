¿Por qué Gregorio Pernía no participa en las galas de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Gregorio Pernía, actor colombiano, abandonó ‘La Casa de los Famosos 4’ el 21 de febrero, debido a que no se sentía cómodo dentro del reality show y además extrañaba a su familia. A pesar de que salió en buenos términos, el intérprete del ‘Titi’, en ‘Sin Senos no Hay Paraíso’, no ha sido visto en las galas, algo que ha extrañado al público.

Para hablar de la situación, La Divaza, quien fue su compañero en el cuarto Tierra, reveló algunos detalles de lo que pasa con el artista que dejó de tener muchos nexos con la competencia luego de su salida.

“Gregorio sí es el único que no lo han invitado tanto a las galas porque apenas terminó el proyecto él se quiso ir para Colombia”, confesó.

Luego de esto, afirmó: “Pero ahorita, la última vez que yo hablé con Gregorio, él me dijo que quería venir, pero la gente le ha dicho así como que no es buen momento, ‘no creo que sea el momento, bebé’, con todo lo que está pasando, imagínate tú”.

El creador venezolano de contenido reiteró que la intención de su compañero es participar en algunos programas, pero por alguna razón no lo llaman.

“Vayan a decirle a la gente de Telemundo Realities que quieren ver a Gregorio en las galas, que yo sé que Gregorio quiere ir demasiado y yo sé que ustedes también quieren ir a ver a Gregorio, tan bonito, lo amo, que sí, que lo traigan, es muy fácil, además de que eso subiría el evento, sería total”, agregó.

La Divaza también reveló otros detalles de la conversación que tuvo con Gregorio Pernía: “Me está llamando porque quiere hacer un show con todos los de Tierra para recorrer varias partes, como de Latinoamérica, varios teatros, también de Estados Unidos. Eso sería algo chévere que Gregorio está planeando, no sé si a ustedes les gustaría”.

Por ahora no se conoce más acerca de este proyecto, pero de seguro les traería buenos resultados, debido al éxito que logró este team dentro del programa de telerrealidad.

