Juan Pablo Medina contó lo que ocurrió con Wendy Guevara y asegura haberse disculpado con ella

Juan Pablo Medina esta vez protagonizó una nueva polémica y fue por el comportamiento que tuvo con Wendy Guevara en el concierto de Madonna. Por ello, el actor se vio en la obligación de aceptar su falla, al tiempo que manifestó que le ofreció disculpas por lo que ocurrió.

“Fue un relajo para mí llegar y yo lo único que quería era encontrar mis lugares. Desafortunadamente, llegué a un lugar y no eran mis lugares, pero yo no quería tener el lugar de nadie más. Fue toda una travesía, me frustré y mi comportamiento fue inaceptable”, dijo frente a las cámaras de ‘Sale el sol’.

Medina agregó que: “Afortunadamente, después pude hablar con Joel y con Wendy para pedirle una disculpa, porque sí es reprobable la verdad. Yo no soy así, nunca me había pasado, pero me ganó y le pedí una disculpa. Yo soy fan de La Wendy, la sigo, me parece extraordinario que se subiera (al escenario con Madonna). Wendy es increíble y la verdad yo me equivoqué”.

El reconocido actor no quiso terminar su intervención sin antes mencionar que: “No me voy a justificar, es reprobable mi actitud y debo entender que es mi problema y debo tener más paciencia con la situación que esté pasando (…) Hay que aprender de los errores y entender que si te pasa tienes que hacerte responsable”.

Wendy Guevara cuenta su versión

“Mi amigo Randall y yo nos fuimos al baño, entonces él (Juan Pablo Medina) iba con otras personas que les tocó al lado de nosotros del otro lado, a él le tocó separado de ellos, entonces se fueron a mi lugar y dice Joel (mánager de Wendy) que les dijo ‘ese es el lugar de Wendy’. (Y el actor le contestó) ‘A mí me vale ma… Wendy bla bla bla'”, le contó Guevara a Adela Micha.

“El Juan Pablo Medina le cambió el tono de voz y se puso buena onda cuando vio que Wendy subió al escenario con Madonna”, “Juan Pablo Medina siempre tiene que andar molesto?”, “Dicen que Juan Pablo le aventó una patada”, ¿Quién es Juan Pablo Medina?”, “Juan Pablo es súper déspota, por eso le pasó lo que le pasó”, “Es que en ese momento no era Juan Pablo, él estaba como en fragmentado”, “Juan Pablo se quiso poner con Sansón a las patadas”, “Esa Wendy habla como si fuese hombre”, fueron algunas de las reacciones registradas.

