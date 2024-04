Julio César Chávez Jr. se declara limpio de adicciones y asegura que ha podido haber muerto por ello

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. tuvo este martes la continuación del juicio en su contra por posesión de arma de fuego en Los Ángeles y a su salida del estrado confesó que todo lo que le pasó fue para bien y que de no haber ocurrido ello podría haber muerto.

Como parte del juicio tras ser detenido y encarcelado semanas atrás luego que un fanático solicitara intervención policial en su residencia alegando que Chávez Jr. portaba una arma de fuego de alto calibre (rifle) y que esto ponía en riesgo su vida por problemas mentales y personales, el pugilista habló para las cámaras de La Opinión esperando la lectura final de cargos criminales el próximo 13 de mayo.

Al ser cuestionado sobre si se arrepentía de sus acciones y por haber ingresado preventivamente a prisión, el hijo del Gran Campeón dijo que no tiene ningún lamento al respecto porque eso solo lo ayudó a salir adelante.

“No me arrepiento porque ya pasó pero pienso que todo esto es mejor, porque como dijeron por ahí la muchacha que estuvo conmigo (retenida en cárcel) a los dos días que salió de la cárcel se murió por sobredosis… pude haber sido yo”, dijo Chávez Jr.

Posteriormente mostró su agradecimiento no solo a los funcionarios policiales que lo custodiaron y estuvieron pendientes de él sino también a los medios de comunicación por la cobertura antes y después del juicio, así como también a su abogado por apoyarlo durante el proceso.

“Estoy agradecido con la policía, con los medios y también con mi abogado que me mandó a un programa excelente (para adicciones) en el que no estoy encerrado. Se me han ido todos esos traumas que me dieron el haber estado encerrado en México”, añadió.

La declaración fue un mensaje directo de Chávez Jr. a su padre, quien en su momento lo internó en un centro para tratar adicciones pero que según el excampeón mundial solo afectó a su salud mental.

Por último declaró estar feliz por encontrarse libre de su vicio a las drogas recordando que en varias ocasiones salía de su reclusión y a los pocos días volvía a consumir estupefacientes, todo con el objetivo de regresar al cuadrilátero.

“Yo tenía años que no estaba limpio, salía de rehabilitación y mi papá decía que estaba bien y a la semana yo hacía un video ya mal. Tengo mucho tiempo que no estoy bien y ahora estoy agarrando condición física natural y quiero volver a hacer deporte, a boxear, si me da la oportunidad la policía y el juez. Estoy muy contento porque estoy con mi familia otra vez“, cerró Chávez Jr.

Sigue leyendo: