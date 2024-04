Kodai Senga ya enfrenta bateadores y podría regresar muy pronto con los Mets

Cuando los New York Mets iniciaron la temporada 2024 de las Grandes Ligas lo hicieron con una sensible baja. La del as de su rotación Kodai Senga, quien sufrió una distensión en la cápsula posterior del hombro derecho durante los Spring Training.

Durante este primer mes de temporada los Mets, dirigidos por Carlos Mendoza, han tenido que realizar movimientos en su rotación para suplir la baja del talentoso lanzador japonés y por el momento el pitcheo metropolitano no se ha visto tan golpeado.

Pero el último entrenamiento de los Mets en Nueva York dejó buenas sensaciones. Pues Senga ya entrena con aparente normalidad e incluso enfrentó bateadores en un juego simulado, lo que da pie a una pronta incorporación del as a la rotación.

El lanzador japonés ya está recuperado de la lesión en su hombro. Crédito: Jeff Roberson | AP

El derecho japonés realizó un total de 21 lanzamientos ante bateadores de Ligas Menores en Brooklyn. Y según el propio Senga catalogó el entrenamiento como “venenoso” en declaraciones a MLB.com.

Además el pitcher de 30 años tuvo un promedio de lanzamiento de 90 MPH en todo su repertorio. Lo que deja buenas sensaciones de su velocidad en el brazo y de que podría llegar en buena forma muy pronto al line up de los Mets.

Fecha de regreso para Kodai Senga

Luego del entrenamiento del pasado lunes se le consultó a Kodai Senga sobre su fecha de estreno con los Mets. Y aunque no fue muy claro con la respuesta, dejó saber que podría estar lanzando con el equipo en una fecha cercana a la pautada para salir de la lista de lesionados. La cual sería el próximo 27 de mayo.

Por otro lado el propio gerente de operaciones de los Mets, David Stearns, fue incluso más cauto con la respuesta sobre la fecha de regreso de Senga. “Sería difícil decir con exactitud si su regreso será en la última semana de mayo a inicios de junio”, explicó el directivo.

Por ahora Senga seguirá con sus entrenamientos y tendrá pautada otras dos sesiones para enfrentar bateadores. Si todo sale bien, iniciará una asignación de rehabilitación en las menores el 11 de mayo. El derecho tendrá al menos cinco días de descanso entre cada una de sus salidas, así que la posibilidad de que vuelva alrededor del 27 de mayo dependerá de si hace dos o tres aperturas en las menores.

