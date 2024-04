La Casa de los Famosos 4: Cristina Porta y sus primeras declaraciones luego de su eliminación

El lunes 29 de abril, Nacho Lozano anunció el nombre de Cristina Porta como la decimocuarta eliminada de La Casa de los Famosos 4. Después de tres meses dentro de esta competencia, la española tiene claro que llegó hasta estas instancias por el cariño de su público.

En la primera entrevista como eliminada, Porta dice sentirse “demasiado tranquila”. Situación que la sorprende porque a nivel emocional ella no suele ser así. “Sinceramente no me esperaba mi eliminación, en esta ocasión, pero sí me la esperaba mucho antes”, dice para Telemundo.

“Yo creía que la eliminada iba a ser Aleska… y no la he visto demasiado frontal”, aseveró Cristina, quien pensaba que la venezolana se iba por los enfrentamientos que ha tenido ésta con los habitantes del cuarto agua.

Tras su eliminación, Cristina ha desvelado que para ella básicamente todos los habitantes de agua y tierra son personas que “tiran la piedra y esconden la mano”. Describe además la relación de Rodrigo Romeh y Maripily Rivera de “conveniencia” por parte del mexicano, porque “El Huracán Boricua” no tiene nada que envidiarle a su compañero de cuarto.

Sobre la enemistad de Alana y Aleska le parece muy fuerte. Razón por la cual considera que no eran amigas de verdad, porque ya han roto lazos de amistad. Sobre Lupillo Rivera dice que “es un hombre muy raro” y que por ser tan estratega que le ha faltado conocer verdaderamente a la persona.

A Paty la describe como la amiga perfecta y a Paulo lo pinta como “un hombre de diez”. E insiste en que Rodrigo Romeh es un falso profesor, mientras que acepta que Lupillo Rivera sí es el mayor estratega de la casa y de toda la temporada de este reality. Para finalizar asegura que está más que lista para enfrentarse a Alfredo Adame en el foro de La Casa de los Famosos 4, más no sabe si él está preparado para recibirla a ella…

Aquí te dejamos las declaraciones completas de Cristina Porta, luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo:

