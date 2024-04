Taylor Swift hace historia al ocupar las 14 primeras posiciones del Billboard Hot 100

La cantante Taylor Swift ha alcanzado un acontecimiento monumental en su carrera al dominar las primeras 14 posiciones del Billboard Hot 100 con su último álbum, ‘The Tortured Poets Department’.

La lista es encabezada por el éxito “Fortnight”, en colaboración con Post Malone, que también forma parte del disco, que fue lanzado el pasado 19 de abril.

Con este logro, Taylor Swift se convierte en la única artista en la historia en ocupar las 14 primeras posiciones del Hot 100. Esta impresionante hazaña sigue a su éxito anterior en 2022, cuando logró dominar todo el top 10 con su álbum ‘Midnights’.

El impacto cultural de ‘The Tortured Poets Department’ se refleja en su enorme popularidad en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, donde varias de sus canciones han alcanzado los primeros lugares de reproducción a nivel mundial.

En un mensaje en redes sociales, Taylor Swift agradeció emocionada a sus fans por el apoyo abrumador y expresó su incredulidad ante el éxito del álbum.

“Mi mente está volada. Estoy completamente anonadada por el amor que han mostrado a este álbum. Gracias por escuchar, transmitir y dar la bienvenida a los ‘poetas torturados’ en tu vida”, escribió la cantante de 34 años.

Taylor Swift hace historia con ‘The Tortured Poets Department’

‘The Tortured Poets Department’ es el nombre del nuevo disco con el que Taylor Swift volvió a hacer historia en la industria. El material en sí cuenta con temas oscuros, con sonidos profundos y emociones terribles que van desde la duda hasta la miseria absoluta.

Taylor no escondió sus cicatrices ni sus más feroces maldiciones en este proyecto, que al final está conformado por 31 canciones, porque estamos frente a dos nuevos discos. El segundo lleva por nombre “The Tortured Poets Department: The Anthology” del cual se desprenden canciones como “Thank You Aimee”.

Taylor Swift es un fenómeno mundial. Crédito: Evan Agostini | AP

De esta manera, Taylor Swift vuelve con estos dos discos en los que no escondió nada, lo sacó todo y sin importarle ser juzgada volvió a conectarse con su público desde su manera más honesta de ser: con la música, con su música, con sus puentes y sus coros, con su creatividad misma.

