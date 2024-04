Trump dice que podría crear campos de detención de inmigrantes y desplegar al ejército en la frontera

El expresidente Donald Trump aseguró que de llegar nuevamente a la Casa Blanca, es una “posibilidad” que cree campos de dentención de inmigrantes y, a pesar de no ser constitucional desplegar al ejército contra civiles, dijo que estaría dispuesto a enviarlos a la frontera, además de a la Guardia Nacional.

En una larga entrevista con la revista TIME, en la que desgranó cómo sería su eventual segunda administración, el republicano reiteró su promesa de utilizar al ejército estadounidense para expulsar de Estados Unidos a los inmigrantes indocumentados.

“Puedo verme usando la Guardia Nacional y, si fuera necesario, tendría ir un paso más allá”, aseveró el expresidente y virtual candidato republicano para las próximas elecciones de noviembre.

Cuando el entrevistador señaló la ley que impide el despliegue del ejército contra civiles, Trump afirmó que los inmigrantes indocumentados no eran civiles. “Estas son personas que no están legalmente en nuestro país. Esta es una invasión a nuestro país“, aseveró.

Sobre los campos de detención de inmigrantes, Trump le dijo al TIME que es una “posibilidad”, pero algo que espera “no tengamos que hacer mucho” porque los sacará del país.

Trump ha prometido en reiteradas ocasiones la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Al respecto, dijo en la entrevista que “no tenemos otra opción” debido a que, según él, habrán 20 millones de inmigrantes indocumentados en el país para cuando termine la administración Biden y que muchos de ellos vienen de “cárceles e instituciones mentales”.

“Quiero decir, ves lo que está pasando en Venezuela y otros países. Se están volviendo mucho más seguros“, añadió.

¿Violencia si no gana las elecciones?

Además de la inmigración, Trump habló de otros temas como la violencia política en torno a las elecciones de noviembre, el aborto, la OTAN y la guerra entre Hamás e Israel.

Sobre el primer tema, en principio dijo que no cree que haya violencia política en torno a las elecciones porque cree que ganará, pero luego fue más ambiguo.

“Estamos muy por delante. No creo que puedan hacer las cosas que hicieron la última vez, que fueron horribles. Absolutamente horribles. Hicieron tantas, tantas cosas diferentes, que violaron totalmente de lo que se suponía que estaba sucediendo. Y usted lo sabe y todo el mundo lo sabe. Podemos recitarlos, recorrer una lista que sería muy larga, pero no creo que vayamos a tener eso. Vamos a ganar. Y si no ganamos, ya sabes, depende siempre de la imparcialidad de una elección“, dijo.

También se mostró reacio a contratar personas para una segunda administración que pensara que el presidente Biden ganó las elecciones de 2020 de forma legítima.

La entrevista de TIME fue realizada antes de que Trump manifestara públicamente su posición sobre el aborto, que los estados deben ser los que decidan sobre eso.

Cuando se le preguntó si los gobiernos estatales deberían monitorear los embarazos de las mujeres para garantizar que no aborten después de una determinada prohibición, Trump dijo: “Creo que podrían hacer eso. Una vez más, tendrán que hablar con los estados individuales”.

Con respecto a temas internacionales, el expresidente republicano ratificó sus dichos sobre que Rusia podría “hacer lo que quiera” con los países de la OTAN que no “paguen” lo que él considera gastos militares apropiados.

“Sí, cuando dije eso, lo dije con gran significado, porque quiero que paguen. Quiero que paguen. Eso se dijo como punto de negociación. Le dije, mira, si no vas a pagar, entonces estás solo. Y lo digo en serio”, le dijo a la revista.

