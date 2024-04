Zendaya enloquece a sus fans al hablar de un posible regreso a la música

Sin duda alguna Zendaya es sinónimo de éxito. La actriz se encuentra en su momento de mayor exposición, y sus admiradores no dejan de aumentar en todo el mundo. Por ese motivo, es que cada nuevo paso profesional de esta artista de 27 años es seguido con mucha atención. Y en una reciente entrevista, ella enloqueció a sus fans al hablar de la posibilidad de regresar a la música.

En una entrevista para ‘The Jennifer Hudson Show’, Zendaya hizo un repaso por su carrera, y se detuvo en su etapa dedicada al mundo de la música. En ese momento, la conductora del ciclo le preguntó si le gustaría volver a cantar, y la actriz respondió:

“Si llegara el momento adecuado lo haría, porque me gusta crear cosas para mí misma. Y si se diera el momento, creo que lo haría, quizá publicar algo pequeño”. Frente a esas palabras, el público comenzó a aplaudir con sincero entusiasmo, pero la protagonista de ‘Dune’ aclaró: “¡No enloquezcan! Ya veremos, quizá algún día se dé”.

En otro fragmento de la nota, y sin tomar distancia de su vocación por el canto, Zendaya aseguró:

“Amo la música, y es algo que me resulta muy especial. Creo que formar parte de la industria musical, no necesariamente arruinó el disfrute de la música, pero eso sí pasa cuando la mezclas con los negocios. Porque a veces puede no sentirse muy bien”.

Cabe señalar, quel año pasado, Zendaya tuvo una aparición sorpresa durante el festival de música Coachella. Y debido a que la actriz se sintió algo nerviosa de volver a cantar en público, el resultado fue ligeramente agridulce.

Sobre ese tema, ella contó: “Un poco me dije a mí misma que no podía esconderme de eso, y huir para siempre de esas situaciones. Yo sabía que al menos una vez más en mi vida, iba a querer subir a un escenario. Y recuerdo que cuando terminé, estaba decepcionada porque sentía que no estaba en mi mejor forma. No podía escuchar nada”, reveló.

Pero luego la actriz aseguró que no quería ver el lado malo de esa experiencia, sino comprender que en realidad allí pasó algo positivo, y destacó que no podía escuchar nada, porque la gente estaba cantando junto a ella. “Entonces solo quería estar agradecida y ser feliz”, concluyó la artista.

Sigue leyendo:

· Zendaya opinó sobre una particular obsesión que notó entre sus seguidores

· Zendaya roba miradas con un traje robótico en la premier de “Dune: Part Two”

· “Dune: Part Two” se convierte en uno de los mejores estrenos, ¿Cuánto hizo en taquilla?