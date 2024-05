Lanzan campaña “Decidimos” para motivar a votantes jóvenes del sur de EE.UU. a votar en noviembre

El Fondo de Acción de la organización progresista estadounidense Southern Poverty Law Center (SPLC) lanzó este miércoles una campaña en inglés y español para informar y motivar la participación de los jóvenes votantes en el sur del país en las elecciones presidenciales de noviembre.

La campaña “Decidimos” (The South’s Got Now, en inglés) está dirigida al electorado más joven, y en especial a los afroamericanos y latinos que recién comienzan a votar, dijo este miércoles la organización en una conferencia de prensa.

“Preocupados por intentos de silenciar sus voces”

“Hoy en día, algunos oficiales electos están haciendo todo lo posible para desmotivar y silenciar el voto de los jóvenes, haciéndoles creer que ellos no tienen ni voz ni voto”, advirtió en la conferencia Margaret Huang, presidenta del fondo de SPLC.

Una encuesta comisionada por SPLC entre votantes de 18 a 40 años residentes de la Florida, Georgia, Alabama, Luisiana y Mississippi encontró que la mayoría de los participantes (59%) estaban “extremadamente preocupados” por los intentos de silenciar sus voces.

📣Hoy lanzamos The South's Got Now | Decidimos, una campaña bilingüe para atraer a jóvenes de color en AL, FL, GA, LA y MS.#Decidimos quién nos representa y cuáles deben ser las prioridades. Porque #Decidimos: https://t.co/w1aOxA9pcX pic.twitter.com/KH3rukwMmT — Southern Poverty Law Center (@splcenter) May 1, 2024

El 53% se mostró muy preocupado por los supuestos esfuerzos de legisladores para cerrar los lugares de votación y vecindarios predominantemente afroamericanos, y el 52% expresó preocupación por la denegación de servicios en otros idiomas como el español en ciertos lugares de votación.

Motivados para votar

La mayoría de encuestados también dijo que estarían más motivados para votar si se sintieran representados por los candidatos, si tuvieran más información de los aspirantes a cargos públicos y las pruebas de progreso de los que se reeligen.

El 64% de los electores se sintió más motivado para votar en noviembre tras recibir información sobre la importancia del voto y el compromiso cívico.

“Estos datos cuentan una historia importante frente a todos los intentos de ciertos legisladores, jueces y funcionarios electorales de disminuir el interés electoral y la fuerza de los jóvenes de color. Estos jóvenes todavía tienen optimismo y fe en su voto y en nuestra democracia”, señaló Huang.

La activista agregó que los votos de los jóvenes “tienen el poder de cambiar la historia y los jóvenes del sur del país están posicionados para liderar ese cambio”.

