NYC lanza plan de estudios sobre delitos de odio y su impacto

La creciente preocupación por el continuo aumento de los crímenes de odio en todo el país ha llevado a la Administración municipal a desarrollar una nueva iniciativa sustentada en el papel crucial que juega la educación a la hora de abordar estos actos criminales.

Esta semana, el alcalde Eric Adams lanzó ‘Enseñando sobre los crímenes de odio y sus impactos’, una serie de lecciones diseñadas para enseñar a los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York acerca de estos delitos y los incidentes motivados por los prejuicios, así como su impacto en las personas y las comunidades.

El plan de estudios -‘Teaching About Hate Crimes and their Impacts, en inglés’ – incluye cinco lecciones que capacitan a los educadores para enriquecer la comprensión de la diversidad de los estudiantes, mejorar las habilidades de pensamiento crítico y fomentar una cultura de mayor compromiso cívico, todas las cuales son habilidades cruciales para inculcar la responsabilidad social.

De otro lado, los estudiantes aprenderán a identificar motivos y comportamientos que causan crímenes de odio, examinarán los impactos de las tendencias actuales de los crímenes de odio en las comunidades y diseñarán iniciativas que promuevan la inclusión y la acción colectiva.

El canciller David C. Banks fue enfático al remarcar que el odio “no tiene cabida en nuestras escuelas”, agregando que estaban orgullosos de trabajar con la OPHC en la lucha contra la intolerancia.

“Estamos educando a nuestros jóvenes sobre los peligros del odio tanto para afrontar este momento desafiante en nuestro mundo como para construir un futuro mejor para todos nosotros”, sostuvo el canciller.

Las lecciones están disponibles para estudiantes en los grados 6-12 y se ofrecen como un recurso virtual al público en los sitios web de OPHC y Facing History & Ourselves. Además, Facing History & Ourselves ha capacitado a los educadores del DOE en el plan de estudios sobre delitos de odio y habrá más oportunidades de capacitación durante el próximo año.

“Nuestros niños están en un punto crítico, e invertir en programación que fomente una mayor comprensión de la diversidad y la importancia de la inclusión es una forma importante de represar uno de los muchos ríos que alimentan el mar del odio”, dijo el alcalde Adams.

El mandatario municipal defendió que, a pesar del aumento de los crímenes de odio en toda la ciudad y la nación, ya sea contra la religión, la cultura, el género, la orientación sexual o cualquier otra cosa de alguien, Nueva York es la mejor ciudad del mundo debido a su amplia diversidad.

“Este plan de estudios se basa en nuestra iniciativa ‘Partir el pan, construir vínculos’ y ayudará a garantizar que nuestros escolares sean parte de la solución para erradicar el odio allí donde se asoma en toda su crudeza”, afirmó Adams.

Este currículo establecido por la Administración Adams está acorde con la declaración de la UNESCO del pasado enero, cuando dedicó el Día Internacional de la Educación al papel crucial que desempeñan la educación y los docentes en la lucha contra el discurso del odio.

En esa fecha, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, expresó que la propagación acelerada de la incitación al odio es una amenaza para todas las comunidades.

“Es nuestro deber colectivo capacitar a los alumnos de todas las edades para deconstruir el discurso del odio y sentar las bases de sociedades integradoras, democráticas y respetuosas de los derechos humanos”, dijo en ese momento Azoulay en una declaración publicada en la página de UNESCO.

El currículo fue desarrollado por la Oficina para la Prevención de Crímenes de Odio (OPHC) de la ciudad de Nueva York, con el apoyo del Departamento de Educación (DOE), y en asociación con Facing History & Ourselves.

“La alfabetización intercultural es esencial para contrarrestar el odio y reducir los incidentes motivados por los prejuicios”, manifestó la directora de la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía (MOCJ), Deanna Logan. “Este plan de estudios garantiza que nuestros estudiantes reciban esa educación integral adicional”.

Puede ver las lecciones y más recursos en https: www.facinghistory.org/resource-library/teaching-about-hate-crimes-their-impacts.