Rival de Edwin Castro por los $2,000 millones del Powerball contrata a abogado que representó a doctor de Michael Jackson

A pesar de haber alegado previamente que no tenía dinero, José Rivera, el hispano que demandó a Edwin Castro por la titularidad del boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball, contrató al abogado John Michael Flanagan, quien representó al médico de Michael Jackson, Conrad Murray, en el caso por homicidio involuntario.

Un reporte de The U.S. Sun esta semana señala que Flanagan representará a Rivera no solo en el caso civil por la demanda en la Corte de Alhambra, también en el caso criminal que enfrenta en Pasadena por supuestamente hacer una denuncia de robo falsa.

“Yo siento que gané la lotería nuevamente, va a ser divertido”, declaró Rivera.

El acusado tuvo que acudir esta semana a una audiencia ante la jueza Donna Hollingsworth. Flanagan compareció a través de videollamada y confirmó que estará a cargo de la representación legal de Rivera. Añadió que recogió los documentos del caso de “aproximadamente seis o siete pulgadas de espesor”.

Flanagan dijo además que conversó con el fiscal de distrito y le pidió que continuara con el caso.

Rivera, quien se declaró no culpable, debe retornar a una audiencia el 8 de julio.

Por el caso civil por la demanda, está citado para el 25 de julio.

En el intercambio con el medio, Rivera relató que regresó a la iglesia el pasado domingo luego de un mes y medio.

Sobre sus finanzas, dijo que, aunque no está trabajando al momento, iba a empezar a buscar un empleo serio porque los procesos judiciales le van a costar dinero.

“Yo no tengo beneficios. Yo recibo apoyo de familiares, pero no es lo mismo; ellos tienen sus propios problemas”, planteó.

“Yo quiero algo estable, ellos me han apoyado suficiente. Tengo que levantarme de nuevo”, añadió.

La representación legal de Conrad Murray

Murray resultó convicto de homicidio involuntario tras la muerte del “Rey del pop” en 2009. El doctor le prescribió el sedante “Propofol” por dos meses como tratamiento contra el insomnio. En la vista de sentencia, el juez superior Michael Pastor llamó a Murray ” una vergüenza para la profesión médica”.

Flanagan fue parte del equipo legal de Murray hasta poco antes de que resultara convicto y sentenciado a cuatro años de cárcel. El médico cumplió dos años de encarcelamiento.

En 2013, Flanagan abandonó la representación legal de Murray en el caso contra la Junta Médica de California para que le restablecieran la licencia médica. En octubre de 2020, medios reportaron que la autorización para ejercer la profesión no sería revocada.

La demanda contra Edwin Castro

Rivera demandó a Castro, Urachi F. Romero y la Lotería de California en febrero de 2023 bajo el alegato de fraude. El demandante alega que Romero robó el boleto que posteriormente cobró Castro. Al momento del sorteo, el 8 de noviembre del 2022, Romero le alquilaba una habitación en su casa a Rivera.

Romero ha negado haberse apropiado del tiquete, aunque dijo que Rivera se lo había mostrado y explicado la selección de cada uno de los números. El hombre dijo que no conoce a Castro.

La policía de Pasadena acusó a Rivera de presentar una denuncia de robo falsa. Romero, por su parte, cumplió cárcel el año pasado en otro caso de posesión de armas y drogas.

