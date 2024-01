VIDEO: Rival de Edwin Castro en demanda por los $2,000 millones del Powerball en California lo tilda de mentiroso

José Rivera, el rival de Edwin Castro en la demanda por los $2,000 millones de dólares del boleto ganador del Powerball en California, lo tildó de mentiroso.

Paradójicamente, Rivera está siendo juzgado criminalmente en Pasadena por presentar una denuncia falsa de robo ante la Policía de esa ciudad como parte de la cadena de acciones relacionadas con la titularidad del boleto.

A pesar de la acusación que pone en duda su credibilidad, el hispano la emprendió contra Castro luego de declararse no culpable de la acusación en una audiencia la mañana de este jueves.

En declaraciones a The U.S. Sun, el demandante reveló que su abogado quería que se declarara culpable en ese caso, postura que aseguró no estar dispuesto a asumir.

“El defensor público quería que yo me declarara culpable. No es lo que ellos quieran, es lo que yo quiero”, expresó Rivera, quien de paso señaló que no tiene dinero para costear su defensa.

“Yo estoy pidiendo a otro abogado, pero si no me escucha, voy a cambiar de abogado otra vez”, planteó.

El jardinero de 48 años añadió: “No culpable, porque yo soy el ganador legítimo y Castro es el farsante, el mentiroso…”.

“Edwin Castro no es el ganador”, asegura Rivera

El hombre añadió que, a pesar de no tener dinero, continuará hasta probar que es el verdadero ganador del premio más grande en la historia de juegos de lotería en Estados Unidos.

“Yo no he hecho nada malo. Yo no estoy mintiendo sobre nada. Edwin Castro no es el ganador. Yo tengo todo. ¿Qué más ellos quieren? Yo tengo testigos”, insistió.

“Yo estoy listo para la pelea para el mundo con Castro. Estoy entusiasmado. El lo va a ver, va a quedar impactado de lo que viene para él. Te veo pronto en el tribunal Castro. Mentiroso. Te vas a caer, Castro”, continuó.

La audiencia por el caso criminal se realizó ante la jueza Donna Hollingsworth. El próximo encuentro judicial está pautado para el 20 de febrero.

¿Qué alega José Rivera en la demanda contra Edwin Castro?

En la demanda presentada por Rivera, el 22 de febrero del 2023, a pocos días de que Castro reclamara el dinero del premio mayor, este alega que Romero le robó el boleto que terminó cobrando el ahora multimillonario.

En el recurso no se especifica la relación entre las partes y cómo el boleto supuestamente pasó de unas manos a otras.

El abogado de Castro, David DePaoli, ha indicado que su cliente no conoce a los otros dos involucrados en el pleito legal.

Además, sostuvo que videos de cámaras de vigilancia en Joe’s Service Center, en Altadena, donde se compró el tiquete ganador, muestran a su cliente en el trámite.

Las autoridades no han divulgado públicamente ese material bajo la premisa de que el caso está en litigio.

El documento de la demanda señala que Rivera compró el boleto que contenía los seis números ganadores del Powerball el 7 de noviembre del 2022.

“Luego de que el demandado, ‘Reggie’ (Romero), le robó el boleto al demandante; José Rivera, el demandante, solicitó en varias ocasiones que le devolviera el boleto, pero el demandado rechazó devolverle el boleto al demandante”, lee el texto.

Romero era el casero de Rivera en ese entonces.

Cuando al día siguiente se reportó el sorteo, Rivera supuestamente le insistió al otro que le devolviera el boleto, pero este respondió con excusas como que el tiquete no resultó ganador, y que, si lo encontraba, se repartirían el premio mitad y mitad.

Ante lo que consideró un chantaje, Rivera decidió alertar sobre la situación a la Lotería de California y a la Policía.

Audiencia en la Corte de Alhambra este viernes

Se suponía que, precisamente este viernes, se realizara una audiencia en la Corte de Alhambra relacionada con el pleito civil por la demanda.

En el encuentro, pautado para las 8:30 a.m., se evaluaría la moción para relevar a la abogada de Rivera en ese caso, identificada como Estela Richeda.

Pasadas las 12 del mediodía de hoy, en el sumario electrónico de la demada en el sistema de cortes del condado Los Ángeles no habían más actualizaciones sobre el curso de los procesos, según corroboró El Diario de NY mediante una búsqueda.

