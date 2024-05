Alerta sanitaria para productos de chorizo de cerdo crudo contaminado con plástico y metal

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (por sus siglas en inglés FSIS) emitió una alerta de salud pública luego de recibir un reporte de un consumidor que encontró material extraño en un producto de chorizo de cerdo crudo.

Aclara el FSIS que el llamado es a que los consumidores estén conscientes de que este producto no debe consumirse, ya que no se solicitó una retirada porque el producto ya no está disponible para su compra.

Sin embargo, se emite la alerta de salud pública para garantizar que se tomen las previsiones del caso, ya que al FSIS le preocupa que algún producto pueda estar en los refrigeradores o congeladores de los consumidores.

En caso de haber adquirido el producto se recomienda evitar su consumo, regresarlo al sitio donde se hizo la compra o desecharlo.

Según informó el FSIS los artículos de chorizo de cerdo crudo se produjeron el 12 de febrero, mientras que su fecha de caducidad es el 12 de mayo.

También ofrecieron detalles de las características del producto para que los consumidores lo puedan identificar:

Paquetes sellados al vacío de 12 onzas que contienen “CHORIZO PREMIUM TODO NATURAL DE MARCA LEAN apco” con fecha de caducidad del 12/05/24.

Además, en el empaque se puede leer el número de establecimiento: “EST. 602” impreso dentro de la marca de inspección del USDA en la etiqueta.

Otro dato importante es que se distribuyó a las tiendas de comestibles HEB en Texas. Fue la propia empresa que notificó el problema al FSIS, luego de recibir una queja de un consumidor que informaba que se habían encontrado trozos de plástico duro y metal en el producto de chorizo de cerdo crudo.

Por este reporte de producto contaminado con materiales extraños no hay confirmación de lesiones o enfermedades. Sin embargo, ante cualquier duda, comuníquese con un proveedor de atención médica.

Mientras que los consumidores que tengan preguntas sobre la alerta de salud pública pueden comunicarse con la empresa a través del 210-224-5441.

