FOTO: Tom Holland causa revuelo en redes sociales al ser comparado con Peso Pluma por su nuevo look

Luego de que se difundiera el nuevo look del actor inglés Tom Holland, a través de diversas fotografías en redes sociales, un gran número de usuarios no pudieron evitar comparar al intérprete de “Spiderman” con el cantante mexicano Peso Pluma.

En dichas fotografías, el artista británico aparece con look muy diferente al que tenía acostumbrados a sus fanáticos, ya que decidió cambiar su clásico peinado por corte de pelo más “arriesgado” y caracterizado por un ligero fleco al frente y muy poco pelo a los lados y atrás.

Tras la revelación de la nueva imagen del novio de Zendaya, decenas de internautas relacionaron rápidamente, a través de divertidos e irónicos comentarios, a Holland con Peso Pluma por la similitud de sus cortes: “Peso Pluma anda raro ¿no? Está medio cambiado”, “Tom Holland se volvió del Estado de México”, “Recién salido del anexo”, “Se parece a Peso Pluma”.

¿Por qué Tom Holland cambió de look?

Además de Peso Pluma, Tom Holland también fue relacionado, de manera graciosa, con otros personajes de la televisión y el cine como el ex conductor de la serie “Blue’s Clues”, Steve Burns, entre otros.

Hasta el momento, y luego de la serie de reacciones, el intérprete de “In The Heart Of The Sea” no ha mencionado o dicho algo referente a su cambio de look. De igual manera, no se revelado si su nueva imagen sería un simple cambio por parte del actor o estaría enfocado en un nuevo personaje.

Luego de su participación en la serie de “The Crowded Room”, el actor inglés decidió hacer una pausa en su carrera actoral. Sin embargo, y a pesar de aún no regresar al plano cinematográfico de Hollywood, el actor formará parte de la representación teatral de “Romeo & Juliet” en el Duke of York’s Theatre de Inglaterra del 23 de mayo al 2 de agosto de este año.

Nadie para a Peso Pluma

Tras su exitosa presentación en el mítico festival de Coachella, a finales del mes de abril, el cantante mexicano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los pasados Latin American Music Awards 2024 en donde se llevó un par de reconocimientos por Mejor Álbum Regional Mexicano, por “Génesis”, así como por Mejor Colaboración Regional Mexicano por “Ella Baila Sola”, junto a Eslabón Armado.

Peso Pluma iniciará a finales de mayo su gira por Estados Unidos “Éxodo”. Crédito: Mezcalent

Luego de su paso por los Latin AMA 2024, el cantante mexicano dará inicio a su gira por Estados Unidos, llamada “´Éxodo”, a partir del día 25 de mayo en la ciudad de Chicago. De igual manera, se espera que durante las siguientes semanas, el nacido en Jalisco presente su nuevo material discográfico.

