Kirsten Gillibrand busca convencer a republicanos para que transición a SNAP en Puerto Rico se incluya en versión final de “Farm Bill”

Nueva York – La senadora demócrata de Nueva York en el Congreso federal, Kirsten Gillibrand, dijo que respalda la legislación de “Farm Bill” presentada por su correligionaria de Michigan, Debbie Stabenow, con disposiciones para incluir la transición de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Yo apoyo el marco general que introdujo la presidenta del comité Stabenow”, indicó la senadora en declaraciones escritas enviadas a El Diario.

Gillibrand, que forma parte del comité senatorial que dirige Stabenow, añadió que sus esfuerzos a partir de ahora estarán enfocados en convencer a republicanos de que la provisión sea incluida en el borrador final del Farm Bill.

“Ahora yo me estoy enfocando en asegurarme que la transición de Puerto Rico a SNAP sea incluida en el paquete final. Estoy trabajando fuerte para obtener el apoyo republicano en el Senado, y yo creo que tenemos un chance real de lograr la paridad en beneficios a Puerto Rico y acceso a los alimentos asequibles que merece”, añadió.

La Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria (The Rural Prosperity and Food Security Act of 2024) presentada esta semana por Stabenow viene a ser la versión preliminar del Senado del “Farm Bill”, conjunto de medidas que cubren aspectos de asistencia alimentaria y la industria agrícola en general.

La expectativa es que la Ley Agrícola o Farm Bill incluya decenas de legislaciones presentadas tanto por demócratas como por republicanos, y que las negociaciones avancen para que el paquete final se apruebe antes que acabe este año.

Para lograr la reautorización de la ley, cuya vigencia se extiende por cinco años, las partes involucradas deben llegar a un consenso sobre su contenido.

En noviembre pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió la vigencia de la versión actual de Farm Bill hasta septiembre de este año para darle más tiempo a los miembros de ambas colectividades para que se pongan de acuerdo sobre el contenido de la legislación ómnibus.

Gillibrand presentó la “Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico”

Gillibrand ha seguido de cerca el tema de una posible transición del PAN al SNAP en Puerto Rico. La demócrata presentó, el 22 de marzo del año pasado, el “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico / S.949) para facilitar el cambio.

La propuesta de ley establece un proceso para que Puerto Rico participe como un estado en el programa SNAP. El proyecto de ley le requiere a Puerto Rico someter al Departamento de Agricultura (USDA) un plan de operaciones para transicionar de la subvención en bloque. El resumen de la pieza legislativa indica que dicha agencia debe proveer el entrenamiento y la asistencia técnica apropiada para que las autoridades en el territorio formulen el plan.

La medida fue co-auspiciada por 18 senadores; ninguno es republicano.

Actualmente, la administración del gobierno oficialista en Puerto Rico, encabezado por Pedro Pierluisi, trabajan con el Servicio de Alimentos y Nutrición (una de las dependencias de USDA) en los procesos administrativos para agilizar la transición en caso de que se apruebe la integración de Puerto Rico.

Parte de los esfuerzos incluyen un proyecto piloto en el municipio de Carolina que incorpora los requisitos de trabajo de SNAP.

De concretarse el cambio, la asistencia anual bajo SNAP en la isla, donde aproximadamente la mitad de su población se encuentra bajo los niveles de pobreza, aumentaría de $2,900 millones a $4,500 millones.

Un estudio del USDA divulgado en 2022 confirma la viabilidad de que P.R. pueda transicionar del PAN al SNAP en un periodo de no menos de 10 años.

En la Cámara de Representantes, los esfuerzos legislativos para incluir a la isla en el programa los encabeza la comisionada residente, Jenniffer González, quien introdujo el H.R.253 que viene a ser la legislación hermana del 949. El proyecto tiene el co-auspicio de 26 representantes, seis de ellos son republicanos.

Al momento, la mayoría republicana en ese cuerpo legislativo no prevé incluir una provisión para una transición de Puerto Rico a SNAP como parte de su borrador del Farm Bill.

