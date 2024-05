Silvia Pinal: asistente con más de 30 años de servicio no habría sido incluida en el testamento

Silvia Pinal ya tendría su testamento completo y detallado, donde habría mencionado a los beneficiarios de su patrimonio. Efigenia Ramos es la asistente de la mexicana y en cualquier circunstancia se mantiene a su lado, aunque parece ser que haber trabajado tanto tiempo junto a la actriz no fue suficiente, y es que no estaría incluida en la lista de herederos.

“Lo único que les puedo decir es que yo no estoy en el testamento para nada“, dijo Efigenia en una entrevista que pueden disfrutar a través del canal de YouTube de Berenica Ortiz.

“Yo la quiero mucho, no sé qué el día que no esté con nosotros qué va a pasar. Me alejo de todo esto, porque no podría estar sin ella… Yo creo que la vida pone a todo mundo en el lugar que merece y en el lugar que debe de estar y las cosas son transparentes“, agregó.

Ramos destacó la importancia de honrar la trayectoria de doña Silvia y de respetar su privacidad en temas tan personales como su testamento. Agradeció a los medios de comunicación por el interés en la vida de la actriz, pero pidió comprensión y respeto hacia su intimidad y su decisión final sobre la distribución de sus bienes.

Enrique Guzmán opinó del testamento de Silvia Pinal

Enrique Guzmán expresó que no está interesado en los bienes materiales de Silvia Pinal. Además, mencionó que lo más importante es el legado artístico y el amor que dejó la actriz a lo largo de su vida. “Primero habría que ver cuánto tiene, luego de eso yo creo que no me toca nada”, dijo en ‘Hoy’.

“Esa señora tiene un secreto con el diablo, porque nos vamos a morir todos antes de que se muera la señora… La señora está muy bien, me acerqué a saludarla, venía yo con mi esposa. Entonces era difícil, y me dijo ‘cómo te pareces a Enrique Guzmán'”, agregó sobre el más reciente encuentro que sostuvieron.

