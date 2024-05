Wendy Guevara llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y habla de la lluvia de proyectos que tiene 

La influencer Wendy Guevara, quien ganó ‘La Casa de los Famosos México’, está de visita en el reality show, pero su edición colombiana, y ha compartido cómo le ha ido luego de su triunfo en la primera edición de la competencia en su país.

Sentada en un sofá y rodeada de varios habitantes, la creadora de contenido recordó cómo nunca pensó que podía salir vencedora, debido a que con ella compartieron figuras que tienen años en la industria de la televisión.

Sin embargo, varios compañeros le decían que al salir iba a tener muchos proyectos, debido a la exposición que hay en la competencia de TelevisaUnivision.

“Me decían ‘deja que salgas y todo se te va a triplicar y cobra más, y esto’. Yo ahorita en México ando hasta en los chocolates, en el metro, la verdad gracias a Dios y a la gente que me hizo ganar, me han llovido marcas muy grandes, hasta internacionales, que yo decía, ‘no mames, ¿cómo yo voy a estar en esta marca?’”, contó.

Luego habló de la telenovela ‘Amor viejo en París’, que protagonizará junto a Julián Gil y la grabaron en Francia.

“Se va a transmitir durante las Olimpiadas del verano por Televisa, que es la cadena allá, que es muy famosa y es donde yo estoy chambeando ahorita. Me fui 18 días y en el transcurso de esos 18 días me faltaban 6 días para que yo regresar a México, entonces me hablan de las oficinas de Madonna, la cantante, la reina del pop, entonces ella está con su gira en México, ya terminó y su gente le marca a mi mánager y le dicen que querían que yo fuera la invitada para subir al escenario”, comentó.

La famosa indicó que esta fue una gran oportunidad para ella y la producción de la novela movió los horarios para que pudiera cumplir ese compromiso.

“Fue algo muy espectacular”, reveló Wendy Guevara, quien también habló de su participación en los Latin American Music Awards como presentadora invitada de los premios que se celebraron hace unos días en Las Vegas.

Todo esto demuestra el buen momento que está viviendo luego del reality show y cómo ha sabido aprovechar cada una de las oportunidades que se le dieron en el camino.

